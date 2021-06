Im Zuge des aktuellen Hochwasserschutz-Projektes für die Braunau wird wie berichtet auch die Um- bzw. Neugestaltung des Schremser Stadtparkes bzw. „Goetheparkes“ in Angriff genommen. Bürgermeister Karl Harrer und Stadtrat Franz Ableidinger (beide SPÖ) luden die NÖN vorige Woche zur Begehung vor Ort ein.

Der Park als Park – nicht als Parkplatz. „Der Stadtpark soll ein echter Park werden und nicht als Parkplatz missbraucht werden“, wiederholt Ableidinger, was schon Harrer via NÖN angekündigt hatte. Der Park sei in den vergangenen Jahren in Mitleidenschaft gezogen, ein zentraler Teil als Parkfläche für Pkw benutzt worden. Im Zuge der bereits angelaufenen Hochwasserschutz-Maßnahmen wird es zu weiteren Veränderungen des Parkes und vor allem der Uferpromenade kommen müssen. Das gibt die Gelegenheit, unter Einbeziehung von Landschaftsplaner Gerhard Prähofer und ökologischen Gutachten zur Neugestaltung zu schreiten.

Da der Park zwischen Busbahnhof und Heumühle entlang des Braunau-Baches idyllisch wirkt und an den Weg entlang der Braunau von Heumühle bis Niederschrems anschließt, plant die Gemeinde umfangreiche Veränderungen. „Wie bei der Neugestaltung des Hauptplatzes soll auch beim Stadtpark das Ziel ‚Schrems klimafit machen‘ realisiert werden“, erklärt Bürgermeister Harrer: „Ideen gibt es viele, so könnten Naschecken oder Gemeinschaftsgärten entstehen. Vermehrter Besatz mit Obstbäumen und viel Grün sollten den Park prägen.“

Fitnessgeräte und Spielplatz als Visionen. Die Umgestaltung soll auch die Bereiche Sport und Freizeit umfassen. Die Rede ist etwa von einer Umgestaltung des Funcourts für die Jugend, entlang einer möglichen Laufstrecke könnten zudem frei nutzbare Fitnessgeräte eine Option sein. „Eine Idee wäre auch die Schaffung eines Spielplatzes“, so Harrer und Ableidinger.

Die Planungen für die Neugestaltung sollen im zweiten Halbjahr 2021 anlaufen, wo auch die Bevölkerung Ideen einbringen soll. „Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass die Bevölkerung, insbesondere die Anrainer, mitreden können“, ergänzt Harrer. Die Umsetzung des Projekts könne frühestens im Frühjahr 2022 aktuell werden.