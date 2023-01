Ein Jahr bei der „Garde“: Pertholzer spielt beim Staatsbesuch auf

Der 19-jährige Lorenz Hofbauer spielt seit über zehn Jahren Trompete. Im Herbst kam er zur Gardemusik Wien. Foto: privat

Es sei schon lange klar gewesen, dass er seinen Präsenzdienst eines Tages als Militärmusiker absolvieren würde. Vielleicht noch nicht, als er – glaubt man den Erzählungen der Mutter – schon als Kleinkind Trompetenmusik gehört hat. Aber in der Schulzeit bestimmt. Seit September ist Lorenz Hofbauer Teil der Gardemusik in Wien. Der Großpertholzer ist im Einsatz, wenn Staatsbesuche anstehen, oder Botschafter akkreditiert werden. Aber nicht nur.

Der 19-Jährige hat sich nicht ohne Grund für die Gardemusik entschieden: „Ich möchte voraussichtlich in Wien studieren und die Zeit nutzen, um mich einzuleben.“ Begonnen hat sein Weg dorthin bei einem Vorspiel-Termin Ende 2021. Im vergangenen Frühling legte Hofbauer die Matura in Linz ab, wählte für seine Ausbildung bereits ein Musikgymnasium.

Zur Trompete kamen auch Klavier und Horn

Lorenz Hofbauer spielt seit mehr als zehn Jahren Trompete und ist Mitglied der Trachtenkapelle Bad Großpertholz. „Später sind noch das Klavier und das Horn dazugekommen“, sagt er und schmunzelt: „Meine Mama hat mir mal erzählt, dass ich mir schon als Kleinkind Trompetenmusik angehört und dazu dirigiert habe.“ Der nächste große Schritt vor über zwei Jahren wundert also wenig: Er absolviert seither eine Dirigier-Ausbildung, ist schon im Kapellmeister-Team seines Vereins. Der Jungmusiker engagiert sich auch darüber hinaus. Im Juni 2021 wurde er Jugendreferent der Bezirksarbeitsgemeinschaft Gmünd des NÖ Blasmusikverbandes.

Weil: „Etwas für die Jugend zu tun, gefällt mir und ist mir wichtig.“ In der Trachtenkapelle Bad Großpertholz will er trotz der Tätigkeit als Gardemusiker möglichst aktiv bleiben – das eine oder andere musikalische Verschnaufen in der Winterpause tut dennoch ganz gut.

Wie geht es weiter?

Wie für die Militärmusik üblich, ist Lorenz Hofbauer für ein Jahr als Trompeter bei der „Garde“ beschäftigt. Die Frage nach den Plänen ab dem kommenden Herbst ist aktuell noch nicht beantwortet. „Wenn ich studiere, bleibe ich entweder bei der Musik, oder entscheide mich für Medizin. Oder es wird doch etwas ganz Anderes“, sagt er.

Die Gardemusik begleitet unter anderem Akkreditierungen von Botschaftern oder Besuche ausländischer Staatsoberhäupter in Österreich. Ein großes Highlight sei die Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am Heldenplatz gewesen, erinnert sich Hofbauer: „Dort fand unsere Angelobung statt, dieses Erlebnis vergisst man nicht.“

