Quo vadis Russland: Eklat bei Vortrag von Carola Schneider

Die gebürtige Vorarlbergerin reiste mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Großschönau und sprach dort über ihre Tätigkeit und Erlebnisse in Russland, sowie über ihre persönlichen Einschätzungen zum Land.

Carola Schneider, die nach wie vor in Moskau lebt und 2022 mit dem Robert-Hochner-Preis ausgezeichnet wurde, ist Russland sehr zugetan: „Ich liebe Russland, keinesfalls die Politik, sondern die Geselligkeit des Volkes und vor allem die Menschen.“ Unter den Leuten sei zu hören, man wünsche sich ein Land, in dem sie in Ruhe, Freiheit und Frieden leben können - ohne Angst vor dem Regime haben zu müssen.

Während des Vortrags, als Schneider zu erläutern versuchte, was „Nazi“ in der Ukraine bedeute - der Begriff sei mit jenem in Europa nicht gleich - kam es zu einem Eklat: Ein Besucher unterbrach ihre Erzählungen, beschuldigte die Vortragende der Lügen und verließ erbost den Saal. Seinen Aussagen schloss sich ein weiterer Zuhörender an, der sich mit dem Inhalt von Schneiders Ausführungen genauso nicht identifizieren konnte.

Die abschließende Fragerunde mit dem Publikum entwickelte sich zur Politdiskussion – dabei wurden zahlreiche Fragen aufgeworfen, die den Rahmen des eigentlichen Themenkreises Russland sprengten. Carola Schneider verweilte trotzdem bis etwa Mitternacht in Großschönau, um in dann schon entspannterer Runde viele weitere Fragen der Besucher zu beantworten.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.