Gmünder Gastronomiebetriebe haben zur „Faschingsrallye“ eingeladen .

Am Faschingsdienstag veranstalteten mehrere Gastronomiebetriebe in Gmünd einen Faschingsausklang in ihren Lokalen. Manche haben bereits in den Vormittagsstunden begonnen, ihren Gästen einen lustigen Ausklang der närrischen Zeit zu bereiten.