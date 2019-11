Drei Kulturanbieter und ein Unternehmer aus dem Bezirk Gmünd wurden am 19. November bei der Maecenas-NÖ-Gala im Wasserschloss Kottingbrunn ausgezeichnet. Dieser NÖ-Kultursponsoringpreis wird seit 2001 vom unabhängigen Wirtschaftkomitee „Initiativen Wirtschaft für Kunst“ gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und Ecoplus vergeben.

Den größten Erfolg gab es dabei heuer für Zeno Stanek, der mit seinem „Hin & Weg-Theaterfestival“ in Litschau, das er gegründet hat und dem er als Intendant vorsteht, den diesjährigen Kunst- und Kultur-Sonderpreis „Maecenas“ von eco-plus-Geschäftsleiter Helmut Miernicky überreicht bekam.

Stanek dankte für gute Zusammenarbeit

In diesem Rahmen dankte der Theatermacher für die gute Zusammenarbeit mit der Wirtschafts- und Arbeiterkammer in Bezug auf das innovative Stipendiatenprojekt für Lehrlinge sowie den Sponsoren des Festivals. „Die Zusammenführung von Kunst und Wirtschaft war mir von Anfang an ein großes Bedürfnis in meiner Arbeit, da beide Partner voneinander profitieren. Ich freue mich daher sehr über diese Anerkennung“, so Stanek, der im Raum Litschau kulturell tief verwurzelt ist.

So gründete er bereits 1993 das Theater Brauhaus in Hörmanns bei Litschau, wo er auch einen Großteil des Jahres lebt. 2007 folgte Schrammel.Klang.Festival in Litschau und 2018 fand erstmals sein kreiertes Theaterfestival „Hin & Weg“ statt. Dieses findet wieder von 7. bis 16. August statt.

Anerkennung für Confida und Přechody

Darüber hinaus gab es noch einen Anerkennungspreis für die Weitraer Firma Confida, die das Museum „Alte Textilfabrik“ seitt 29 Jahren als Sponsor unterstützt, in der Kategorie „„Klein- und Mittelbetriebe“. Das Internationale Kulturfestival „Přechody-Übergänge“ in Gmünd und České Velenice bekam den Anerkennungspreis für Kunst und Kulturanbieter, den Brigitte und Thomas Samhaber in Empfang nahmen.

Auf eine „Lobende Erwähnung“ brachte es der Kulturverein Veik, der bereits zweimal erfolgreich das Event „Blockheide leuchtet – Licht, Kunst und Natur“ durchgeführt hat.