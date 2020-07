Elisabeth Wachter wurde als Obfau des Großschönauer Chores „S[w]ingin‘ Voices“ bestätigt. Chorleiterin bleibt Alexandra Grübl. Das wurde bei der Generalversammlung des Vereine beschlossen.

Der Tätigkeitsbericht der Obfrau fiel – trotz erzwungener Corona-Pause – recht umfangreich aus. Die beiden ausverkauften Weihnachtskonzerte im Gasthof Thaler waren dabei sicherlich die Höhepunkte des vergangenen Vereinsjahres.

Der Vorstand bedankte sich bei den beiden ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Herbert Grübl, der seit 13 Jahren als Gründungskassier fungiert hat, und Barbara Haslinger (Schriftführerin) für ihr vorbildliches Engagement in den vergangenen Jahren.

Aufgrund der Corona-Pandemie stand auch das Vereinsleben bei den S[w]ingin‘ Voices in den letzten Monaten still. Doch bereits im Herbst sind wieder erste Auftritte geplant, wie. die Gestaltung einer Hochzeitsmesse in Kottes. Für den 28. November ist ein Adventkonzert in Weitra geplant.

Außerdem möchte man die Sängerschar vergrößern – es werden vor allem Männerstimmen gesucht: „Es ist jeder Interessierte bei einer Schnupperprobe willkommen“, betont Wachter.