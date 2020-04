„Unseren Segeltörn in der Karibik hatten wir mit Freunden seit über einem Jahr geplant.

Nachdem es für unsere Zielländer weder Einschränkungen noch Reisewarnungen gab, flogen wir Anfang März von Wien über London nach Grenada, eine Insel der kleinen Antillen. Dort erwartete uns bereits unser Sohn Manuel, der seit Februar mit seinem Unternehmen ‚Yacht-Urlaub‘ Kunden in der Karibik betreut hatte. Unser Segeltörn, der erste im Karibischen Meer, führte am Katamaran in die Inselwelt des Staates St. Vincent und die Grenadinen, um die traumhafte Naturlandschaft zu genießen.

privat Das Erreichen jedes Etappenziels bereitete Manfred Göschl, seinem Sohn Manuel und Bernhard Steinek aus Vorarlberg (v.l.) schon Freude.

Zugespitzt

Am 20. März zeichnete sich eine Zuspitzung der Lage im Kampf gegen Corona weltweit ab. Unsere Rückflüge zuerst bei der AUA, einen Tag später auch bei der British Airways, wurden gestrichen. Da wir beim Außenministerium gemeldet waren, erhielten wir per SMS die Option eines Fluges über Punta Cana und Havanna, den wir aus zeitlichen und organisatorischen Gründen nicht hätten erreichen können. Weitere Rückflugmöglichkeiten gab es laut Auskunft nicht. Die französische Botschaft in Wien, die wir betreffend Einreise nach Martinique kontaktierten, ließ im knappen Zweizeiler erkennen, dass keine Unterstützung, nicht einmal Auskunft zu erwarten sei.

Viele halfen zusammen

Freunde in Wien halfen uns, einem von ihnen gelang es, einen Flug von Barbados über Toronto nach Frankfurt ausfindig zu machen, bei dem es am 28. März freie Plätze gab. Gut, nun galt es einen Flug vom Start-/Zielhafen auf Grenada nach Barbados zu organisieren. Auch hier überschlugen sich die Ereignisse. Nach dem ersten Erkrankungsfall in Grenada wurden über Nacht alle Grenzen und der Flughafen geschlossen!

Der österreichische Honorarkonsul auf Grenada half uns als einziger Behördenvertreter weltweit weiter. ‚Nichts wie raus!‘, empfahl er, von einer der vielen kleinen Inseln nach Barbados zu fliegen. Manuel organisierte einen Flug in einer kleinen Maschine für den nächsten Tag. So konnten wir auch den Flug über Toronto nach Frankfurt fixieren mit der Hoffnung, dass die Flüge auch wirklich stattfinden.

Luftiges Highlight

Ein schöner letzter Abend in der Karibik ließ uns schweren Herzens vorzeitig Abschied nehmen. Der Flug nach Barbados über die großartige Inselwelt der kleinen Antillen gehörte neben den unvergesslichen Erlebnissen während des Segeltörns zu einem Highlight dieser Reise. Bis zum nächsten Flug nach Toronto blieben vier Tage im Miet-Ferienhaus auf Barbados, immer in der Ungewissheit, ob die Flüge wirklich durchgeführt werden. Jedes der ganz wenigen Flugzeuge am Himmel stärkte die Hoffnung, bis es auch für uns so weit war. Nach bangen Minuten und vielen Diskussionen am Check-in erhielten wir unsere Bordkarten. Die Erleichterung war groß.

Kurioses in Toronto

Der Zwischenstopp in Toronto war nicht minder aufregend. Mit etwa zehn anderen Deutsch sprechenden Reisenden, deren Ziel ebenfalls Frankfurt war, wurden wir am Flughafen hin und her geschickt – auch mit der Überlegung, uns entgegen dem Einreiseverbot in ein Hotel zu bringen. Der Aufenthalt bis zum Anschlussflug dauerte knapp 20 Stunden — bis am Nachmittag des nächsten Tages. Obwohl der Flughafen über Nacht geschlossen wurde, durften wir schließlich im Transitbereich bleiben. Trotz Lautsprecherdurchsagen betreffend Maßnahmen gegen Corona gelang es einigen von uns, auf zusammengeschobenen Sitzreihen oder am Boden hin und wieder Schlaf zu finden.

Letzte Hürde

Der Flug nach Europa war die letzte große Hürde, um nach Hause zu kommen. Bereits im Vorfeld hatten wir Zugtickets von Frankfurt nach Wien besorgt, was uns bei der Passkontrolle in Deutschland half, rasch weiterzukommen. Übers Internet hatten wir von verschärften Kontrollen und Hindernissen bei der Einreise gehört, waren vorbereitet. Dass in Frankfurt eine große Gruppe junger deutscher Fluggäste, die direkt aus Amerika über Toronto kamen, ohne weitere Kontrollen einreisen durfte, überraschte uns. Genauso, dass wir letztendlich die österreichische Grenze ohne jede Überprüfung passieren konnten. Ungehindert reisten wir bis zum Flughafen Wien, durchquerten den menschenleeren Airport — und holten schließlich unser Auto, um die letzte Etappe zu schaffen...“