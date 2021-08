Die Bikerin war am vergangenen Samstag gegen 18.15 Uhr vom Sportplatzweg in Richtung Schremser Straße unterwegs. Laut Polizei verlor sie beim Einbiegen in die Schremser Straße die Kontrolle über das Motorrad und kam von der Fahrbahn links ab – die Bikerin führte das selber auf die fehlende Fahrpraxis zurück.

Sie kollidierte mit ihrem Motorrad mit dem Buswartehäuschen und stürzte. Die Hoheneicherin erlitt dabei Brüche des Beckens und des Schambeines. Sie wurde ins Landesklinikum Gmünd gebracht.

Am Wartehäuschen entstand kein Schaden. Das Motorrad ist im vorderen Bereich beschädigt.