Der Tscheche radelte am Donnerstagnachmittag gegen 15.20 Uhr mit seinem Rennrad der Marke Simplon auf der B41 von Rindlberg in Richtung Bad Großpertholz. Laut den Angaben des Radfahrers gegenüber der Polizei sei er auf dem stark abschüssigen Straßenstück mit 632km/h unterwegs gewesen.

In einer scharfen Rechtkurve dürfte ihm das Vorderrad weggerutscht sein und er kam zu Sturz. Dabei zog sich der 61-Jährige Verletzungen an der linken Schulter zu und erlitt zahlreiche stark blutende Abschürfungen. Er wurde nach Erstversorgung in das Landesklinikum Gmünd eingeliefert.