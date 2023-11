„Was wurde aus...“ der Selbsthilfegruppen-Leiterin?

Engagiert, freundlich und gesellig - so kennt der große Bekanntenkreis die Heidenreichsteinerin Marianne Popp. Aufgewachsen als Tochter des Gastwirteehepaares Anton und Berta Schindl lernte sie schon in jungen Jahren, sich zu behaupten. Sie arbeitete neben ihrer Ausbildung in der HBLA in Wien natürlich auch im elterlichen Gasthaus sowie zeitweise an einer Tankstelle mit.

Nach ihrer Heirat mit dem bekannten Schuhhändler Franz Popp kümmerte sie sich um die Buchhaltung des Schuhgeschäfts und war später als Regionalbegleiterin für Erwachsenenarbeit tätig. Trotz ihres „Tinnitus-Leidens“, das sie schon seit Ende der 1980er Jahre quält, verlor Marianne nie den Mut. Aufgrund ihrer sozialen Gesinnung und der Bereitschaft, Leidensgenossen zu unterstützen, gründete sie die Tinnitus-Selbsthilfegruppe Nördliches Waldviertel und half vielen Menschen dabei, mit ihrer Erkrankung umzugehen. Neben zahlreichen Teilnahmen und fundierter Beratung bei diversen Messen sowie einem Fernsehauftritt in der Serie „Wellness“ war Popp auch Mitglied im Gesundheitsforum-Team NÖ.

Nun wurde der Heidenreichsteinerin eine besondere Ehre zuteil: Die Österreichische Tinnitusliga überreichte Marianne Popp die Ehrenmitgliedschaft für ihr Wirken und überhäufte sie mit Dankesworten. „Ich freue mich natürlich sehr über diese Wertschätzung und hoffe, dass ich doch auch einigen Menschen mit meinen Erfahrungen helfen konnte“, so die vierfache Mutter, die sich mit ihrer positiven Einstellung trotz ihres Hörschadens fit hält und das Leben genießt.