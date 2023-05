83 Jahre auf 300 Seiten: Schulchronik aus St. Martin veröffentlicht

Man erfährt in dieser umfassenden Chronik nicht nur vieles rund um den Schulbetrieb, es gibt auch viele Details zum damaligen Leben und den besonderen Ereignissen in St. Martin. Mit der Errichtung eines neuen Schulgebäudes, die am 4. Oktober 1874 startete und am 2. Juni 1876 abgeschlossen wurde, beginnt dieses Werk. Die beiden Klassen besuchten damals 180 Schüler.

Am 24. April 1879 wurde die Silberhochzeit von Kaiser Franz Josef I. und der Kaiserin Elisabeth gefeiert. Dazu fand eine große Feier in St. Martin statt, die mit einem feierlichen Hochamt in der Kirche begann. An diesem Tag wurden zwei Kaiserbirnbäume am Dorfplatz gepflanzt.

Am 27. Februar 1903 brach in einem Häuschen in Roßbruck ein Feuer aus, das sich durch den heftigen Wind auf drei Bauern- und zwei Kleinhäuser ausbreitete. Wirtschaftsbesitzer Karl Breinhölder, der seine Schweine retten wollte, zog sich lebensgefährliche Brandwunden zu. Er starb drei Wochen später. Am 1. März dieses Jahres wurde die Teilstrecke Steinbach-Groß Gerungs der Waldviertelbahn dem öffentlichen Verkehr übergeben.

Die Zeit des Ersten Weltkrieges wurde in dieser Chronik genau dokumentiert. Die Auswirkungen der ständig steigenden Lebensmittelpreise und die für den Kriegsdienst eingezogenen Männer sorgten für entsprechende Not. Am 26. Jänner 1918 hat es sogar eine „Hundemusterung“ gegeben. „Auch Zughunde mussten Kriegsdienst leisten“, heißt es. Nach dem Krieg hätten alle auf baldige, bessere Zeiten gehofft, aber diese Freude währte nicht lange.

Von Wetterkapriolen bis zum Zweiten Weltkrieg

Auch über Wetterkapriolen erfährt man in dieser Chronik. So habe es im Juni 1923 anhaltend geregnet. Im Juli hingegen stieg die Temperatur bis auf 50°C. „Das schöne Wetter hielt an bis Mitte November. Um diese Zeit wuchsen noch Herrenpilze“, ist in dieser Chronik zu lesen. Durch die Trockenheit gab es bei den Feldfrüchten großen Schaden. Es folgte ein sehr kalter Winter. Noch am 16. März 1924 zeigte des Thermometer -17°C.

Auch dem Zweiten Weltkrieg wird in dieser Chronik Platz geboten. Die vier Klassen besuchten im Schuljahr 1933/34 insgesamt 154 Schüler. Es geht vermehrt um die zahlreichen Lehrerwechsel, die kriegsbedingt stattgefunden haben.

Die Feuerwehr St. Martin konnte am 1. Juli 1951 das 75-jährige Bestehen feiern. Durch das trockene Wetter im Herbst 1953 entstand im ganzen Ort eine fühlbare Wassernot. Mit einer langen Liste der damaligen Lehrer schließt diese eindrucksvolle Chronik, die Martin Hubert Prinz auf seiner Homepage prinzeps.com veröffentlicht hat.

