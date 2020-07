Der schlechte Zustand der Bundesstraßen 5 und 30 sowie die vielen Holztransporter, die auf diesen Straßen aus Tschechien unterwegs sind, führen seit Jahren zu Kritik. Jetzt dürften endlich bauliche Maßnahmen anstehen.

„Seit Jahren machen wir auf den extrem schlechten Zustand dieser Straße aufmerksam, ist sie doch unsere einzige Lebensader“, betont VP-Bürgermeister Andreas Kozar aus Reingers. Die vielen mit Holz beladenen Lkw tun der in den 1930er-Jahren errichteten Straße natürlich weh. Darauf verweist auch der aus Altmanns stammende NÖN-Leser Werner Böhm: „Die B5 und die B30 sind für die heutigen großen Lkw total ungeeignet und viel zu schmal. Die B41 wurde hingegen schon mehrmals erweitert und ist zwischen Schrems und Gmünd nun schon vierspurig ausgebaut.“

Das unterstreicht auch Bürgermeister Kozar: „Es grenzt eigentlich an ein Wunder, dass es hier kaum Unfälle mit Holz-Lkw gibt. Die Brummer halten sich kaum an die Geschwindigkeitsbeschränkungen.“ Er wohne in Illmanns und wisse, wovon er spricht.

Beschwerden blieben bisher ungehört

Seit Corona habe sich die Situation mit den Lkw – während der Grenzschließung wurde der gesamt Lkw-Verkehr von und nach Tschechien über Grametten geführt – etwas entschärft. Es seien, so Kozar, etwas weniger Lkw unterwegs und die Exekutive führe stichprobenartige Gewichtskontrollen durch. Trotzdem sei eine Verbreiterung der Straße unbedingt erforderlich. „Zwar gibt es immer wieder Ausbesserungsarbeiten durch die Straßenmeisterei Dobersberg, aber letztendlich ist es ein Flickwerk“, fordert Kozar eine umfangreichere Straßensanierung.

Sebastian Dangl Die Illmannser fordern neben einer Straßensanierung auch mehr Verkehrskontrollen. Im Bild von links: Erika Zimmermann, Andreas Zimmermann, Adolf Zimmermann, Anna Zimmermann, Andreas Kozar, Julia Zimmermann, Maria Zorn, Franz Zorn, Daniela Zimmermann, Markus Oppel-Straka.

Diese könnte schon im kommenden Jahr durchgeführt werden. Zumindest ist bereits die Planung für einen Ausbau am Laufen. Das bestätigt der stellvertretende Leiter der Straßenbauabteilung 8, Jochen Lintner: „Aber was genau und wann etwas gemacht werden wird, das ist noch nicht klar. Das ist natürlich auch eine Frage der Finanzierung. Jetzt wird einmal geplant.“

Die vielen Lkw werden aber weiterhin auf der B5 und der B30 unterwegs sein. Die Griesbacherin Dagmar Scheucher zeigte auch dieses Dilemma auf: „Wir hatten über Wochen eine ungeheure Belastung durch den massiven Lkw-Verkehr zu ertragen und ertragen sie noch immer. Teils ist die Straße eng und holprig, teils stehen Alleen, durch die Orte gibt es Nadelöhre. Alle Beschwerden über Lärm, Übertretung von Geschwindigkeitsbegrenzungen oder das Überladen der Lkw-Züge werden nicht ernst genommen.“ Werner Böhm ergänzt: „Die Kommunalpolitiker und Beamten sollen sich ein Bild von der Lage unter der Woche zu machen und dann den unzumutbaren Zuständen entgegentreten.“