Mittelschule Weitra: Die Hälfte der Schüler und Lehrer sind krank

„Wir haben derzeit ein richtiges Corona-Problem an unserer Schule“, bestätigt Direktor Hubert Prinz. Derzeit sind rund die Hälfte der Schüler und Lehrer an Covid-19 erkrankt.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und strengen Vorgaben mussten sieben Schüler und zwei Begleitlehrer frühzeitig den Skikurs abbrechen. „Am Sonntag brachen die Schikursteilnehmer nach Wagrain auf, bereits am Montag gab es den ersten Coronafall. Alle Betroffenen wurden sofort nach Hause geholt“, sagt Prinz. Davon betroffen seien aber auch Schüler, die nicht am Skikurs teilgenommen haben. „Seit diesen Mittwoch befindet sich die 1a-Klasse im Home-Schooling, weil es hier viele positive Fälle gibt. Diese Klasse war nicht auf Skikurs.“

Die Skikursteilnehmer aus den zweiten, dritten und vierten Klassen wurden im Vorfeld engmaschig kontrolliert. „Am Mittwoch wurden alle einem PCR-Test unterzogen, am Donnerstag und Freitag gab es einen Antigen-Test. Einen derartigen Test mussten dann alle am Samstag daheim durchführen und vor der Abreise am Sonntag gab es nochmals einen Antigentest. Mitfahren durften nur jene, die ein negatives Testergebnis hatten“, erklärt der Direktor. Während der Fahrt nach Wagrain hätten alle Masken im Bus getragen, in Wagrain selbst habe es drei weitere Tests gegeben. „Leider bei einigen mit einem positiven Ergebnis.“

Durch die vielen Ausfälle – auch bei den Lehrern – wurden in dieser Woche einige Klassen zusammengezogen. „Wir müssen uns durchkämpfen, aber wichtig ist, dass alle Betroffenen keine schweren Krankheitsverläufe haben und meines Wissens niemand ins Krankenhaus musste“, meint Hubert Prinz.

Am kommenden Montag dürfte dieser Corona-Cluster überstanden sein, dann laufe beim Großteil der Betroffenen die Quarantäne aus.

Aber nicht nur in der Mittelschule in Weitra gibt es ein Corona-Problem, auch an der von Hubert Prinz geleiteten Volksschule Unserfrau fallen derzeit einige Lehrerinnen und Schüler coronabedingt aus.

