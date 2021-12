Waldviertelbahn fährt künftig auch auf Schienen der Mariazellerbahn

Abgebautes Material werde wiederverwendet, informierten die Niederösterreich Bahnen am Samstag. Man spreche von einer Gleisaltlage.

Auf der Strecke der Waldviertelbahn wird aktuell auf einer Länge von knapp vier Kilometern der Oberbau saniert. Die Arbeiten erfolgen am Nordast (Gmünd - Neu Nagelberg) ebenso wie am Südast (Gmünd - Weitra). Die Wiederverwendung ehemaliger Schienen und Schwellen der Mariazellerbahn sei "problemlos möglich", weil das Material im Saisonbetrieb der Waldviertelbahn "wesentlich geringeren Belastungen ausgesetzt" sei, wurde in einer Aussendung betont.