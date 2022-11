Katharina Prager (20) aus Weitra: Bronze bei Miss Earth-Weltfinale

Missen aus 80 Nationen hatten sich für die Miss Earth-Wahl am 29. November in Manila qualifiziert. Entscheidungen gab es dort neben verschiedenen „Catwalk Competitions“ auch in einem Talentwettbewerb. Drei von fünf möglichen Medaillen wurden dort in den vergangenen fünf Jahren laut Aussendung für Österreich errungen. Heuer wurde demnach erstmals der Sport Pole-Fitness für die Talent-Kategorie des Miss Earth-Bewerbs gewählt, dabei holte Katharina Prager hinter den Teilnehmerinnen aus Neuseeland und Russland die Bronzemedaille.

Anfangs Skepsis, am Ende Jubel

„Ich war mir anfangs nicht einmal sicher, ob ich meine Pole Dance-Trainingsvideos überhaupt auf den Sozialen Medien veröffentlichen soll und jetzt habe ich damit sogar den dritten Platz gewonnen!“, freut sich die 20-jährige, die sich im Vorfeld wie berichtet unter anderem auch mit Pole Fitness vorbereitet hatte. Ebenfalls mit dabei in Manila ist die ehemalige Talentesiegerin Melanie Gassner, die Prager als National Director betreut.

Bei der eigentlichen Miss Earth-Entscheidung verpasste Viktoria Prager am Dienstag die Top-20, der Sieg ging an die Koreanerin Mina Choi.

Abends im Recycling-Kleid

Für die Miss Earth Austria designete der Modedesigner La Hong gemäß dem Motto, die Aufmerksamkeit der „Schönheitsindustrie“ auch für die Thematisierung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen zu nutzen, aus alten Kleidern ein neues Abendkleid. Dieses Kleid trägt Miss Earth Austria bei jeder Abendkleid-Show. „Ganz nach dem Motto: recycle, reuse und reduce“, wird der österreichische Mode-Designer am Kohlmarkt 4 in einer Aussendung zitiert.

Neugierig geworden?

Potenzielle Miss Earth-Vertreterinnen für Österreich 2023 in Vietnam können sich jetzt schon auf https://www.missearth.at bewerben.

Hintergrund:

https://www.noen.at/gmuend/weitra-zukuenftige-miss-earth-fuer-katharina-geht-es-um-mehr-als-schoenheit-weitra-miss-earth-umweltschutz-lainsitztal-baumpflanzung-print-328143386

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.