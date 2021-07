Gleich acht Medaillen konnte die Eismanufaktur „Waldviertler Eis“ bei ihrem ersten Antreten beim Wettbewerb um „Goldenen Stanitzel“ erringen. Damit zählt der vor drei Jahren gegründete Zwettler Betrieb zu den besten Eismanufakturen Österreichs.

Die Freude drüber im Team um die Firmengründer Gründer Horst Berger und Zuckerbäcker Wolfgang Fröschl, der das Eis produziert, ist groß: „Ich habe aber mit diesem Erfolg gerechnet und daher auch die Teilnahme am Bewerb organisiert. Unsere Eissorgten sind ja wahnsinnig gut“, meint Verkaufsleiter Harald Schörgmaier. Das befanden auch die Jurymitglieder, die das Marillenknödel- und das Heidelbeereis mit Gold, das Nußknacker-, das Mohnzelten-, das Himbeer- und das Weingarteneis mit Silber sowie das Vanilleeis mit Waldviertler Waldhonig und das „Eisbärli“ (Himbeereis mit Gummibärli) mit Bronze ausgezeichnet haben.

„Unser Eis ist handgemacht, einzigartig und abseits von jedem Mainstreams. Wir setzen hauptsächlich auf Regionalität, von den verwendeten Lebensmittel bis zu Produktion“, erklärt Schörgmaier. Die Milch komme aus der Waldviertler Bauernmilch-Genossenschaft, die Marillen aus der Wachau, der Mohn aus dem Waldviertel und die für das Eis verwendeten Mohnzelten bäckt Konditor Fröschl in seiner Backstube.

„Die Konsumenten möchten heute wissen, von wo ihr Eis herkommt und schmecken muss es natürlich auch gut und das bieten wir unseren 60 Kunden“, sagt der Verkaufsleiter. Das Waldviertler Eis gibt es in Hofläden, in der Gastronomie im Waldviertel, bei Spar-Gourmet in Wien sowie in acht Unimärkten in Niederösterreich. „Neu dazugekommen ist ganz aktuell der Sparmarkt des Raiffeisenlagerhauses Zwettl, der jetzt auch unser Eis ins Sortiment aufgenommen hat“, freut sich Schörgmaier. Dieses Eis gibt es übrigens auch im Glas und somit auch für Events und Caterings geeignet.

Vegane Sorbet-Reihe geplant. Das Sortiment in der „Waldviertler Eis“-Manufaktur soll in Kürze um eine vegane Sorbet-Serie erweitert werden. „Die Versuchsreihe dazu haben wir bereits gestartet. Wir kreieren unter anderem Sorbets mit Apfel, Hollunder und Marille, natürlich auch mit heimischen Produkten“, verrät der Verkaufsleiter. Wann genau diese Köstlichkeiten auf den Markt kommen, steht noch nicht fest. Recht lange solle das aber nicht mehr dauern. Dass durch die Sortimenterweiterung und der steigenden Nachfrage die Kapazitäten in der Produktion an die Grenzen stoßen könnten, sei natürlich in der Geschäftsführung ein Thema. „Wir sind deshalb dabei, eine Erweiterung des Produktionsstandortes zu Planen“, sagt Schörgmaier.

Der Plan von Horst Berger, regionales Eis aus dem Waldviertel auf dem Markt zu bringen, den Zuckerbäcker Wolfgang Fröschl aus Zwettl als Partner für die Umsetzung unterstützt, ist also aufgegangen – viele tausend Einheiten wurden bereits an Eisliebhaber in ganz Österreich ausgeliefert. Interessierte können sich über die Eis-Manufaktur auf www.waldviertler-eis.at informieren.