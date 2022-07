Neues Leben für früheres Modengeschäft: Kristall-Werkstatt übersiedelt

Werbung

Eine Tür schließt sich, die andere geht auf – so verhielt es sich auch im Fall des seit Anfang Juli verwaisten ehemaligen Geschäftes von Hobbiger-Moden am Schremser Hauptplatz. Christian und Nadine Tollar von der Waldviertler Kristall-Werkstatt übernahmen das Geschäftslokal, das Ehepaar möchte mit seinem bestehenden Geschäft auf die andere Straßenseite übersiedeln.

2020 wurde die Kristall-Werkstatt ins Leben gerufen. Nun wird sie also auf eine dreimal so große Fläche verlegt. „Dort haben wir ganz andere Möglichkeiten, können unser Sortiment um einiges aufstocken und Ideen verwirklichen, die auf der jetzigen Verkaufsfläche nicht möglich waren“, erzählt Nadine Tollar. Im neuen Geschäftslokal soll es ein größeres Sortiment an Mineralien und Schmuck, aber auch an Baby- und Kinderartikel geben. Hierfür ist ein eigener Verkaufsraum in Planung, wo auch das Modelabel „Kristallchen“ vergrößert werden soll. Das Angebot an regionalen Produkten bleibt unverändert bestehen.

„Wir hatten natürlich schon länger den Wunsch nach mehr Platz. Deshalb mussten wir einfach zuschlagen, als die Vorbesitzerin auf uns zugekommen ist“, so Christian Tollar. Die Werkstatt wollen die beiden Edelsteinliebhaber gänzlich an einen Ort verlegen: „Alle groben Arbeiten möchten wir daheim erledigen, das Zusammensetzen von Schmuck wird natürlich weiterhin vor Ort möglich sein.“

Dennoch kann man derzeit wie gewohnt bei der Kristall-Werkstatt einkaufen. „Wir planen, das Geschäft in den ersten beiden Septemberwochen vorübergehend zu schließen und umzusiedeln. Ab Oktober kann man uns dann auf der anderen Straßenseite finden.“ Derzeit hilft das Paar bei der Suche nach einem Nachmieter im bestehenden Geschäftslokal.

