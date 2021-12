500.000 Euro im Budget: Schule in Großdietmanns wird ausgebaut

Der Platz in der Volksschule Dietmanns ist laut einer aktuellen Raumbedarfserhebung wesentlich zu eng. Dem Platzmangel soll mit einer Aufstockung des Schulgebäudes im vorderen Bereich entgegengewirkt werden. Die Planung dafür ist angelaufen.

„Die Volksschule ist derzeit sechsklassig, es fehlen aber laut den Verantwortlichen des Landes ein Mehrzweckraum, zwei Gruppenräume und ein Besprechungszimmer. Wir brauchen auch in der Nachmittagsbetreuung mehr Platz“, erklärt Vizebürgermeister Christoph Jindra (ÖVP). Derzeit nehmen demnach 41 Kinder die Nachmittagsbetreuung in Anspruch, Tendenz steigend.

Der Ausbau wurde im Gemeinderat im Rahmen des Beschlusses zum Voranschlag 2022 thematisiert, Jindra vertrat den in Krankenstand befindlichen Bürgermeister Erhart Weißenböck. „Wir haben einmal 500.000 Euro dafür veranschlagt. Das wird sich aber nicht ausgehen. Die Begehung in der Schule fand nämlich erst nach der Erstellung des Voranschlages statt“, erklärt er. Jetzt soll die Planung beginnen – in Absprache mit der Volksschule. „Wie und wann dieses Projekt umgesetzt werden soll, das ist derzeit aber noch offen.“

Konzept soll Schulweg sicherer machen

2022 ist auch die Errichtung der Infrastruktur im neuen Siedlungsgebiet in der Dietmar von Kuenring-Gasse geplant und im Voranschlag berücksichtigt. In Hörmanns wird indes der Kanal für drei Bauplätze erweitert. Ebenso stehen notwendige Kanalsanierungen an, die sich nach der Zehn-Jahres-Überprüfung der Kanalanlage ergeben haben. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Nahbereich der Schule wurde zudem ein Konzept erarbeitet, das unter anderem einen Gehsteig von der Bushaltestelle bis zur Schule vorsieht.

Im Voranschlag halten sich Erträge (4,86 Mio. Euro) und Aufwendungen (4,84 Mio. Euro) etwa die Waage, das Haushaltspotenzial beträgt 535.800 Euro. Budgetiert ist die Erhöhung des Schuldenstandes der Gemeinde im kommenden Jahr von 2,5 auf 3,9 Millionen Euro.

Beschlossen wurde auch der Nachtragsvoranschlag 2021 , der sich durch Verschiebungen geplanter Projekte ins nächste Jahr ergeben hat – wie die Errichtung des Kanals in Reinpolz oder die Infrastruktur in der Dietmar von Kuenring-Gasse. Der Ergebnishaushalt wurde einnahmenseitig um 1,1 Millionen, ausgabenseitig um knapp 860.000 Euro erhöht. Die Erhöhung im Nettoergebnis beläuft sich auf 283.600 Euro.

Bei der Sitzung gab es auch Ergänzungswahlen, nachdem Rupert Kitzler (ÖVP) und Andreas Stoiffel (SPÖ) wie berichtet ihre Funktionen niedergelegt hatten. Die neuen Gemeinderäte Georg Steiner (SPÖ) und Josef Pollak (ÖVP) sowie die neue geschäftsführende Gemeinderätin Denise Kralitschek (SPÖ) trugen wie die weiteren Mandatare alle Beschlüsse mit.