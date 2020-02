Beim Logistikunternehmen Schnabl im Gmünder Industriegebiet direkt an der B41 wird wieder gebaut: Um rund eine Millionen Euro wird das bestehende Bürogebäude um einen Zubau erweitert. Los geht es bereits im März.

„Wir müssen Platz schaffen. Wir haben bereits Büro-Arbeitsplätze in das Gebäude des ehemaligen Getränkehandels vis-à-vis unseres Hauses ausgelagert, brauchen weiteres Personal“, begründet Hannelore Schnabl-Wabra die neuerliche Investition. In den vergangenen fünf Jahren wuchs der Betrieb enorm, 7,5 Millionen Euro kosteten die beiden großen Lagerhallen entlang der B41. Damit wurde Schnabl zum größten Logistikunternehmen im Waldviertel, das auch Kontraktlogistik anbieten kann. „Das heißt, wir übernehmen für unsere Kunden Lager, Kommissionierung und Transport in einer Hand“, erklärt Prokurist Patrick Koppensteiner, der auf eine sehr gute Auslastung der Hallen verweist.

Zweistöckiger Zubau für 24 Arbeitsplätze

Für die dadurch notwendig gewordene Aufnahme zusätzlichen Büropersonals muss nun das Bürogebäude erweitert werden. Dazu entsteht im Anschluss ans bestehende Bürohaus und direkt an eine bestehende Halle ein zweistöckiger Zubau in Holzriegelbauweise mit einer Grundfläche von rund 300 qm.

Hier sollen an die 24 Arbeitsplätze geschaffen werden. Besprechungsräume, Küche und Sozialraum sind ebenfalls geplant. Den Bau führt die Firma Talkner als Generalunternehmerin durch. „Wir haben bereits alle Bewilligungen. Im März geht es los, im Sommer soll alles fertig sein“, meint Koppensteiner. Da auch das bestehende Bürogebäude, unter anderem durch neue Fenster, saniert wird und die EDV modernisiert werden soll, sei die Planung dieses Projektes sehr intensiv gewesen: „Man muss vorher überlegen, was man tut. Wir wollen die Arbeitsabläufe so wenig wie möglich beeinflussen“, stellt Schnabl-Wabra klar.

An die 20 Büromitarbeiter arbeiten derzeit bei Schnabl. Jetzt kommen einige Damen aus der Karenz retour, zudem sollen neue Mitarbeiter aufgenommen werden. Die Personalsuche sei kein Problem. „Da spielt sicherlich unser guter Ruf eine Rolle“, sind sich die Geschäftsführer einig.

Umsatz zog binnen zwei Jahren um zwei Millionen Euro an.

„Wir haben Kunden dazugewonnen. Um die 70 Lkw sind täglich in Mitteleuropa unterwegs“, sagt Firmenchef Helmut Schnabl beim NÖN-Lokalaugenschein: „Die positive Entwicklung unseres Unternehmens setzt sich fort, sie basiert natürlich auf unseren guten Mitarbeitern, diese sind unser Kapital.“

Zu hohen Investitionen kommen laufende Investitionen in den Fuhrpark. „Unsere Wirtschaft braucht die Lkw, es gibt ja kaum Bahnanschlüsse. Eine Autobahn im Waldviertel würde viele Vorteile bringen“, meint Schnabl. Der Umsatz der Firma Schnabl lag vor den Hallenzubauten bei etwa 11 Millionen Euro (2014) und kletterte bis 2019 auf 13 Millionen Euro.