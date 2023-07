Gesundheitszentrum Gmünd: Start für Modernisierungs-Prozess

Im Gesundheitszentrum am Stadtplatz 52 stehen größere Veränderungen bevor: Das altehrwürdige Gebäude soll in den nächsten Jahren Geschoß für Geschoß saniert werden. Los gehen soll es nach behördlicher Abklärung noch im Juli mit dem ersten Stock, wo im Zuge dessen auch fünf zusätzliche Therapieräume geschaffen werden. Der laufende Betrieb im Haus soll durch die Arbeiten nicht unterbrochen werden.

Beginn im ersten Stock - aus gutem Grund. Im ersten Geschoß herrsche der größte Handlungsbedarf, erklärt Geschäftsführer Michael Traxler den Grund für den Start in der Mitte. Das im Jahr 1580 als erste Gmünder Schule errichtete und vor 30 Jahren zum Gesundheitszentrum umgerüstete Gebäude weise im ersten Stock nicht nur Sanierungsbedarf auf: Es biete hier durch teils verwinkelte, teils zu weitläufige Flächen auch nicht die idealen Bedingungen für Therapien. Daher sollen nun mehr eigenständige Räumlichkeiten entstehen, die den Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen und den Patienten mehr Privatsphäre bieten.

In der Einzelheilgymnastik und im ehemaligen, fast 30m² großen Seminarzentrum, das in Pandemiezeiten provisorisch für physiotherapeutische Zwecke reaktiviert wurde, werden im Zuge der Generalsanierung fünf neue Räume eingezogen. Im früheren Seminarzentrum sollen durch Umgestaltung der Raumproportionen künftig unter anderem das Arbeiten in Gruppen und Ganganalysen ermöglicht werden. Die Größen der Therapieräume liegen weiterhin deutlich über den Kassenvorgaben, betont Traxler.

Foto: Google Streetview

Freundliche Gänge, verantwortungsvolles Heizen. Einem Erneuerungsprozess werden heuer auch noch Stiegenhaus und Gang unterzogen. Überflüssige Türen werden zugemauert, alle anderen ersetzt. Decken werden abgehängt, Lichtpunkte erneuert und auf passive LED-Beleuchtung umgerüstet, die Böden im Gang in einheitliche neue Holzoptik getaucht. Auch mehrere Mauern werden abgetragen, etwa jene im Zwischenraum zur Männer-Garderobe.

Beheizt werden soll das Gesundheitszentrum künftig komplett durch Biomasse – ins Erdgeschoß strömt bereits Fernwärme, in den Obergeschoßen werden insgesamt acht Gasthermen durch neue Fernwärme-Anschlüsse ersetzt. Ansonsten spricht Geschäftsführer Traxler für das unterste und das oberste Geschoß eher von „kosmetischen“ Verbesserungen in den kommenden Jahren, vor allem sollen auch der Eingangsbereich aufgewertet und ein übersichtliches Leitsystem geschaffen werden. Die Gänge werden künftig Bilder von Christian Bauer zieren – der im Vorjahr verstorbene ehemalige Geschäftsführer, der das Haus im Jahr 2005 nach einem Konkurs in die Zukunft geführt und neu aufgebaut hatte, war auch erfolgreicher Porträt-, Tier- und Landschaftsfotograf.

Kalkuliert werden für die Arbeiten inklusive einer Überarbeitung des Logos Kosten in Höhe von etwa 250.000 Euro.

38 Beschäftigte sowie elf Eingemietete. Neben den insgesamt 38 Mitarbeitenden der Gesundheitszentrum Gmünd GmbH sind im Haus auch elf selbstständige Ärzte und Therapeuten eingemietet. Die Physiotherapeuten Martina Fränzen und Johannes Rausch dockten vor etwa einem Monat an, Irene Pelz startet aktuell mit Lerncoaching. Auch der Verein „H2O Bildung & Beratung“ hat hier einen Standort eingerichtet.