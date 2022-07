Unterwegs auf Diebestour: Delikte in Gmünd und Großdietmanns

Werbung

Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen mit einigen Delikten zu tun: Zwischen 8. und 11. Juli wurden aus einem Container einer Fahrschule in Gmünd zwei Elektro-Krafträder gestohlen. Die Fahrzeugschlüssel wurden laut Polizei in einem versperrten Tresor im Container aufbewahrt und ebenfalls entwendet. Zwischen Sonntag und Montag wurde außerdem ein Fenster zu einem Gmünder Souvenirshop bzw. Kiosk eingeschlagen, die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld in der Höhe von rund 450 Euro. Durch laut Polizei die selben unbekannten Täter wurde der Inhalt eines unmittelbar neben dem Objekt abgestellten Opferstock gestohlen.

Auf einer Baustelle in Großdietmanns trieben sich wieder Diesel-Diebe herum: Aus einem Bagger wurden laut Polizei 150 Liter abgezapft, die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Vorfälle werden der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.

