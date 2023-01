„Geflasht“ vom Zustrom zum Empfang der Wirtschaftskammer Gmünd

Der traditionelle Empfang war dabei in mehrfacher Hinsicht eine Premiere: Nach den covidbedingten Pausen in den Jahren 2021 und 2022 lud erstmals Doris Schreiber ein, die Waldschenke-Wirtin war in der Zwischenzeit wie berichtet zur Obfrau der Wirtschaftskammer Gmünd gewählt worden. Gastgeber war zudem erstmals nicht der Wirtschaftsbund, sondern die Wirtschaftskammer, das Haus wurde wenige Tage vor der Landtagswahl zur wahlkampffreien Zone.

220 Gäste: „Geflasht“ vom Zustrom

Doris Schreiber übernahm dann auch gleich gemeinsam mit Jochen Flicker, Unternehmer in Alt-Nagelberg und Spartenobmann für Gewerbe & Handwerk in der Wirtschaftskammer NÖ, die Moderation – in Form einer kurzweiligen Art Doppelconférence.

Flicker: Er sei „geflasht“ von immerhin etwa 220 Wirtschaftstreibenden sowie Ehrengästen aus Politik, Behörden, Schulen, Sozialpartnerschaft und Blaulicht-Organisationen in der WK-Bezirksstelle. Schreiber: Generell seien alle Gmünder Wirtschaftstreibende angesichts der drei intensiven, aber erfolgreich bewältigten Krisenjahre seit 2020 Ehrengäste, „es ist ein Wunder, dass wir das alles geschafft haben. Ihr seid die besten Unternehmer aus ganz Gmünd, und ich bin stolz darauf, eure Obfrau zu sein.“

Vertreter von Familienbetrieben vor dem Vorhang

Unter dem Motto „Erfolg seit Generationen“ wurden auch mehrere Vertreter von Familienbetrieben mit Geschichte auf die Bühne geholt: die Gmünder Kino-Chefin Julia Gaugusch-Prinz, Glasermeister Thomas Eigenschink (Gmünd), der Bad Großpertholzer Nahversorger Manfred Kuttner, Baumeister David Seidl (Altweitra), Rauchfangkehrermeister Thomas Semler (Schrems), Erwin Weber vom Kristallstudio in Hirschenwies sowie die Nondorfer Wirtin Daniela Pöhn.

Schleritzko: Wunsch nach „respektvollem, wertschätzendem Umgang miteinander“

Geehrt wurden sie im Beisein von Landesrat Ludwig Schleritzko, der allen Unternehmerinnen und Unternehmern „für euren Einsatz, euer Engagement und euer Durchhaltevermögen“ in den vergangenen drei Jahren mit Pandemie, Ukraine-Krieg und allen bekannten Begleitherausforderungen dankte.

Flicker an Schleritzko: Was er sich wünsche? „Ich wünsche mir einen respektvollen, wertschätzenden Umgang miteinander auf Augenhöhe, der ist in Covid-Zeiten leider etwas zu kurz gekommen. Und ich wünsche mir eine konstruktive Zusammenarbeit – wir sollten uns gegenseitig fordern, aber nicht überfordern.“

Für alle Gäste Glücksbringer mit dabei hatten beim Eingang die Rauchfangkehrermeister Andreas Weissensteiner und Thomas Semler, für die kulinarische Versorgung sorgte erstmals die Gastwirtschaft Ambrozy aus Nondorf – und für die Musik bis in die Nacht hinein Alfons Veith & Florian Weiß.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.