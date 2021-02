Dazu kamen Muscheln aus einem „langvergangenen Urlaub“ – die beiden Materialien hat sie, nach Farbe geordnet, zu einer Collage verarbeitet. Beruflich hat sich für Helmreich nicht viel verändert, es wenden sich nach wie vor Kunden an sie: „Viele EPUs und Kleinunternehmer überlegen, sich zu verändern oder weiterzuentwickeln, andere wollen sich selbstständig machen. Aufträge bekomme ich also, wenn auch derzeit nicht so viele.“

Renovierung läuft

Thomas Breit hat sich vom Moderieren auf das Renovieren seines Hauses in Hoheneich verlegt. privat

Für den Event-Manager und Teilhaber bei FAM-Reisen Thomas Breit wurde in den vorigen Monaten aus dem „Moderieren“ ein „Renovieren“. Er ist in seinem Haus in Hoheneich voll im Einsatz und renovierte Keller und Schuppen.

Derzeit erhalten die Kinderzimmer neue Böden. „Ich kann einfach nicht Nichtstun. Bei diesen Arbeiten dreht sich alles um die Zukunft. Die Event- und auch die Reisebürobranche werden sicherlich nicht mehr so wie früher. Aber man muss positiv denken.“