Doch dafür hätte Hanisch nun weniger Zeit. Denn als Lehrer sind die Belastungen für ihn eher mehr als weniger geworden. „Es ist alles aufwendiger zu organisieren, die Zoom-Meetings sind anstrengend. Außerdem bin ich für die EDV-Betreuung zuständig.“

Dazu kommt, dass Hanisch nicht nur viel Zeit mit seinem Sohn Valentin verbringen will, sondern auch noch mit Hausbau in Heidenreichstein beschäftigt ist. Und, als wäre das alles nicht genug, absolviert Hanisch derzeit eine Weiterbildung am Abend – „natürlich ist die auch online.“