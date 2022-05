Amadeus-Award: Trauer auch bei Gmünder Bandmitglied Hannes Wirth

Werbung

Ganz Österreich trauert um Willi Resetarits, der am 24. April unerwartet verstorben ist. Gemeinsam mit seinem Bandkollegen, dem in Gmünd aufgewachsenen Gitarristen Hannes Wirth, hätte Resetarits am 7. Mai in Großschönau auftreten sollen. Das Konzert findet trotzdem statt – als Hommage an Willi Resetarits. „Unsere Traurigkeit – Ernsts, Walthers und meine – ist bodenlos“, so Hannes Wirth zur NÖN. Der Amadeus-Award für das Quartett in der Kategorie Jazz/World/Blues rückt mit dem Tod des geschätzten Bandkollegen in den Hintergrund. Das Konzert am Samstag spiele man „in Gedenken an unseren geliebten Freund Wilhelm“, wie es Wirth formuliert.

Wirth, seit dem Jahr 2000 Teil der Indie-Band „A Life, A Song, A Cigarette“, spielt seit 2008 auch in der Band des Liedermachers Ernst Molden. Ein Jahr später wurde im Quartett mit Soyka und Resetarits das Album „Ohne di“ aufgenommen, 2014 kam das zweite Album „Ho rugg“ heraus, schon 2015 war die Combo für den Amadeus Award nominiert. Das 2017 erschienene Album „Yeah“ sollte nun in Großschönau im Zentrum stehen.

„Was machen wir denn jetzt? Wer bringt uns jetzt alles bei? Wie man in ein Lied hineinkriecht, zum Beispiel, wie in eine zweite Haut, und wie man es dann wachsen lässt und strahlen? Der Willi war mein Zenmeister“, schreibt Molden in einem berührenden Text, dem sich Wirth anschließt: „Zu Ernsts Worten ist nichts hinzuzufügen.“ Über fünf Jahrzehnte hat Willi Resetarits die Musiklandschaft mitgeprägt. Und er liebte auch die Kulturbühnen des Waldviertels.

