Unter dem Titel „Gratis City Parken“ werden an den Ein- und Ausfahrten zur Meridian-Passage im Gmünder Stadtzentrum durch die Stadtgemeinde 73 täglich verfügbare Kurzpark-Stellplätze beworben. Die Auffahrt zum großen oberen Parkdeck ist aber seit bereits vier Monaten ohne Angabe von Gründen versperrt. Warum?

Problembehaftete Vergangenheit

Mehrmals berichtete die NÖN in den vergangenen zehn Jahren bereits über angespannte Beziehungen zwischen Stadt und Passage-Eigentümer Franz Pilz. Seitens der Gmünder Stadtführung wird auf die obige Frage der NÖN daher zunächst nur indirekt eingegangen – mit dem Verweis auf 30 zu Dauerparkplätzen in der Tiefgarage umgewandelten, der Stadt grundbücherlich zustehende Flächen und die Aufhebung der Kurzparkzone auf beiden Parkdecks. Einzelne Stellplätze wurden nun durch im Gemeinderat festgelegte Konditionen langfristig vermietet, sagt Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP), etliche sind noch vakant. Über 18 weitere Plätze kann Passage-Inhaber Franz Pilz verfügen.

Neu: Großteil der Tiefgarage frei und kostenlos nutzbar

Die Kurzparkzone in der Tiefgarage habe aufgrund eines einst überfraktionell getroffenen Übereinkommens bestanden, sei gemäß des gewerbebehördlichen Bewilligungsbescheides zur Errichtung aber gar nicht gestattet gewesen, ergänzt VP-Klubchef Martin Preis. Das habe man nach genauerer Beschäftigung mit den Unterlagen herausgefunden: „Man war damals der Auffassung, dass eine Kurzparkzone zum Einkaufszentrum bei den Ein- und Ausfahrten zur Schremser Straße eine zu hohe Verkehrsfrequenz bringen würde.“ Die derzeit freien Gemeinde-Stellflächen in der Tiefgarage sind ihm zufolge derzeit mangels anderer Bestimmungen kostenlos nutzbar.

Aber die Parkfläche des oberen Decks?

Die bezeichnet Martin Preis knapp „Parkplätze eines Einkaufszentrums-Betreibers“, die Stadtgemeinde könne nicht für deren Erhalt und Bewirtschaftung aufkommen.

Konkreter wird dazu Eigentümer Franz Pilz, der die 1992 als erstes Waldviertler Einkaufszentrum errichtete Immobilie 2008 erworben hatte. Den Erhalt der großen oberen Stellfläche habe er inne, die Betreuung etwa hinsichtlich Unkraut oder Winterdienst habe einst die Stadtgemeinde übernommen. Diese habe die Vereinbarung über die Kurzparkzone, in der auch die Betreuung der oberen Stellfläche beinhaltet gewesen sei, im September 2019 per 31. Dezember aufgekündigt – ohne Anschluss-Vereinbarung. „Ich habe dann versucht, der Sache Zeit zu geben, habe das Deck heuer noch zwei Monate auf eigenes Risiko und eigene Haftung offengelassen. Aber es gibt einfach keine neue Vereinbarung.“

Pilz: „Äußerst traurig für die Innenstadt.“

Die Gemeinde habe für eine neue Vereinbarung unter anderem eine 24-Stunden-Öffnung des oberen Decks inklusive Beleuchtung gefordert. „Die Stromkosten wären dann zu meinen Lasten von derzeit etwa 6.000 in Richtung 20.000 Euro pro Jahr tendiert“, beteuert Pilz. Jeder Parker habe das Deck nachts aber ohnehin über einen Lichtschalter beim Aufgang beleuchten können. Die Schließung erachtet er als „äußerst traurig für die Innenstadt. Würde man die Plätze neu schaffen wollen, so müsste man um die zwei Millionen Euro in die Hand nehmen. Diese sind aber vorhanden, müssten nur erhalten werden.“ Die Option, die Kosten dafür über Gebühren hereinzuspielen, falle wiederum durch die kostenlos nutzbaren Flächen der Gemeinde in der Tiefgarage weg.

Derzeit keine Gespräche

Für das Einkaufszentrum alleine mit derzeit vier Mietern würden jedenfalls tagsüber zugängliche Stellplätze genügen, die gebe es unten in ausreichender Anzahl, beteuert Franz Pilz: „Möchte jemand, dass das obere Deck geöffnet wird, dann müsste er an mich herantreten.“

Man sei an sich zu Gesprächen bereit, sagt dazu VP-Klubchef Preis – ohne allerdings konkretere Schritte anzukündigen. Gut möglich, dass sich die Gmünder an den aktuellen Anblick gewöhnen müssen…