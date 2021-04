„Das hohe Maß an Verantwortung, um in erster Linie die Gesundheit der vielen freiwilligen Mithelfer, Besucher und Aussteller in keinster Weise zu gefährden, hat uns als Veranstalter der BIOEM dazu veranlasst, diese für die Marktgemeinde Großschönau und die Region äußerst bedeutungsvolle Veranstaltung abzusagen“, erklärt Vereinsobmann Herbert Schagginger. Die ständige Verschärfung der Lage im Zeitraum der Vorbereitung habe letztendlich zum gesundheitlichen Schutz aller Beteiligten den Ausschlag gegeben.

Eine Messe ohne Maskenpflicht sei aktuell für Anfang Juni nicht vorstellbar, die Maske aber ein zusätzliches Hemmnis für eine qualitätsvolle Beratung. Schagginger: „Wir werden mit der 35. Auflage der BIOEM, der 1. Österreichischen Umwelt- und Energiemesse, die Pionierrolle in den Belangen Klima, Energie und Nachhaltigkeit, mit Engagement und voller Kraft erneut aufnehmen. Unser Ziel ist ein unvergessliches Messeerlebnis für alle Beteiligten, das sich nahtlos in die Erfolgsgeschichte seit Bestehen dieser Veranstaltung einreiht.“