Michaela Altmann Voller Kalender bei Prinzessin: Heidenreichsteinerin in neuer Funktion

Michaela Altmann (links) ist Karpfenprinzessin und unterstützt Karpfenkönigin Sandra Esser. Foto: Georg Pomaßl, Georg Pomaßl

T urbulente Wochen hat die seit Juni amtierende „Karpfenprinzessin Michaela“ hinter sich. Auch in der nächsten Zukunft wird sich das nicht ändern. Beim Abfischfest am Bruneiteich bei Heidenreichstein am 28. Oktober ist sie von 9 bis 15 Uhr dabei.