Litschauerin zog in OÖ Landesregierung ein

Eine weitere Stufe in ihrer politischen Karriere hat die gebürtige Schandachenerin Michaela Langer-Weninger erklommen: Sie wurde am vergangenen Samstag als oberösterreichische Landesrätin angelobt. Sie bleibt Vizepräsidentin des Österreichischen Bauernbundes, ihre Funktion als OÖ Landwirtschaftspräsidentin legt sie aber zurück.

„Dass ich Landesrätin werde, kam für mich völlig überraschend. Eigentlich hätte ich gedacht, dass ich am 23. Oktober nach zwei Perioden als Abgeordnete aus dem Landtag ausscheiden werde. Doch Landeshauptmann Thomas Stelzer hat mich gefragt, ob ich Landesrätin werden will“, sagt Michaela Langer-Weninger gegenüber der NÖN. Sie folgte auf Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger, der das Amt des Landtagspräsidenten übernimmt, und ist somit für die Bereiche Agrar, Feuerwehren und Gemeinden zuständig. „In diesen Ressorts kann ich den ländlichen Raum sehr gut abdecken und die Landwirtschaft bestmöglich unterstützen“, betont Langer-Weninger, die im Juni 2019 zur Präsidentin der OÖ Landwirtschafskammer gewählt worden ist – sie war österreichweit die erste Frau in dieser Funktion (die NÖN berichtete). Dieses Amt wird sie aber als Landesrätin zurücklegen: „Das geht sich zeitmäßig nicht mehr aus.“ Ihr Nachfolger soll am 10. Dezember gewählt werden.

Die neue Landesrätin will sich außerdem verstärkt für Gemeinden und Feuerwehren einsetzen. „Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass sie Hilfe bekommen, wenn sie diese brauchen“, stellt sie klar. Der Koalition mit der FPÖ in der Führung des Landes Oberösterreich steht die ÖVP-Politikerin positiv gegenüber: „Wir wollten für unser Land eine gute, stabile Situation schaffen, das ist uns gelungen. Wir haben mit dem Koalitionspartner eine klare Linie festgelegt, natürlich auch beim Thema Corona-Pandemie. Ich bin davon überzeugt, dass wir die nächsten sechs Jahre gut zusammenarbeiten werden.“

Dass sie als Landesrätin mehr Verantwortung und auch mehr Zeit investieren muss, ist der dreifachen Mutter und Landwirtin aus Innerschwand am Mondsee bewusst. „Aber für Besuche bei meiner Familie in Schandachen muss einfach Zeit bleiben. Hier ist der Ort, wo ich durchschnaufen kann“, erzählt sie. Vater Norbert ist Stadtrat in Litschau gewesen, auch ihr Bruder Thomas ist als Stadtrat in der Schrammelstadt und Bezirksbauernkammer-Obmannstellvertreter in Gmünd politisch tätig.