Arralifte mit „sehr schlechter“ Bilanz, Aichelberglife hoffen noch

Nach zwei Skisaisonen mit Corona-Einschränkungen gab es diesmal eine Saison mit hohen Temperaturen, Regen und Wind. „Schlecht beziehungsweise ganz schlecht fällt deshalb unsere Bilanz für die heurige Saison aus“, betont Arralifte-Geschäftsführer Peter Weinberger.

Am Faschingswochenende wurden die Lifte abgedreht. „Die Saison ist beendet. Mangels Schnee können wir auch gebuchte Schulskikurse nicht mehr abhalten“, sagt Weinberger. Diese Absagen seien bitter, aber: „Auf eine schlechte Saison folgt auch wieder eine gute. Das ist seit Bestehen unseres Skigebietes immer so gewesen, und uns gibt es noch immer.“

Die Saison habe vielversprechend gestartet: „Die tiefen Temperaturen und der Schnee vor Weihnachten stimmten uns zuversichtlich, dann kam das Tauwetter. Somit konnten wir nur eine Woche in den Weihnachtsferien die Lifte in Betrieb nehmen. In der letzten Jännerwoche haben wir wieder zu beschneien begonnen“, sagt Weinberger. Zwei Wochen im Februar habe man beste Bedingungen bieten können. „Das war‘s auch schon, leider“, meint der Geschäftsführer: „Heuer gibt es ein großes Minus in unserer Kassa. Aber wir können zumindest mit Ach und Krach die Rechnungen bezahlen.“

Weh tue die Bilanz natürlich. „Wir hatten eine riesige Nachfrage. In den vorigen Saisonen gab es zwar viel Schnee, aber die Coronaeinschränkungen. Trotzdem schauen wir nach vorne.“ Jetzt werden die Liftanlagen einer Revision unterzogen, dann alles „eingesommert“. Die vor zwei Jahren aufgestellte Halle, in der das Pistengerät untergebracht wird, soll in Eigenregie fertiggestellt werden. Und: „Im Mai beginnt die Bogensportsaison, dann kehrt wieder Leben am Arra ein.“

„Es braucht nur einen kleinen Wintereinbruch“

Am Aichelberg in Karlstift ist man optimistisch, dass die Saison noch eine Fortsetzung findet. „Es braucht nur einen kleinen Wintereinbruch und wir können wieder die Lifte in Betrieb nehmen, aber nur mehr an den Wochenenden“, sagt Liftbetreiber Wolfgang Landl. Das vergangene Wochenende brachte wieder etwas Schnee und Kälte. „Wir entscheiden kurzfristig, ob wir am kommenden Wochenende in Betrieb gehen.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.