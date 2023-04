Raiffeisenbank baut Heidenreichsteiner Filiale neu

Im November 2021 hatte die Raiffeisenbank Oberes Waldviertel das Aus für acht Standorte sowie das Kassageschäft in drei weiteren Filialen im Bezirk Gmünd angekündigt – und im Gegenzug die Aufwertung der verbleibenden sieben Standorte. 2022 wurde unter anderem bereits die Filiale am Firmensitz in Schrems einem Totalumbau unterzogen, nun wird der mehr als 2,3 Millionen Euro schwere, größte Brocken angegangen: Die Bankstelle Heidenreichstein wird neu gebaut. Die Übersiedelung ins Ausweichquartier startet diese Woche.

Die Ausgangssituation. Die Digitalisierung mache freilich auch vor dem Bankwesen nicht Halt, sagen die Geschäftsleiter Dietmar Stütz und Andreas Meixner, „der Kunde entscheidet, wie er mit uns in Kontakt tritt“. Rasche Erreichbarkeit und Flexibilität des Personals gewinne an Bedeutung. Zugleich habe sich der Wandel der Bank vom Bargeldversorger zum Berater beschleunigt, sei nicht mehr aufzuhalten, beteuert Stütz: „Wo früher drei Kassenplätze waren, ist jetzt nur mehr einer. Individuelle Beratungszeiten werden immer wichtiger, Schalteröffnungszeiten verlieren an Bedeutung.“

Die erst 1997 errichtete Filiale ist mit 280 m² kein Zwerg. Aber: Sie hat nur zwei Beratungsbüros hinter einer großen Kassenhalle, die es in einer solchen Größe nicht mehr braucht .

Umbau nicht möglich: Ende für alte Filiale am 13. April

Eine Umgestaltung der Halle war wegen der Form – ein geschwungener, zusammenlaufender Spitz – nicht möglich, Alternativen wurden gesucht. Zunächst sei ein Projekt mit einem Supermarkt im Raum gestanden, sagt Andreas Meixner, dann fielen die Würfel auf einen eigenen Neubau am aktuellen Standort.

Ein Ersatzquartier für einen relativ langen Zeitraum wurde in einem großen ehemaligen Schauraum der Firma Möbel Handl in der Pertholzer Straße 24 gefunden, der für den Bedarf eines Bankinstituts umgerüstet und alle Geräte der bisherigen Filiale erhalten wird. Am 12. April schließen sich die Türen zur Bestandsfiliale ein letztes Mal, danach bleibt die Raiba Heidenreichstein für die Übersiedlung vorübergehend geschlossen, ehe am 17. April das Provisorium in der Pertholzer Straße geöffnet wird.

Details zur künftigen Filiale

Für Mai ist der Abbruch eines Großteils der Filiale geplant – vier kleine Räume im hinteren Bereich bleiben erhalten und werden für den Umbau entkernt, der Rest macht Platz für den 416 m² großen, ebenerdigen Neubau in Holzriegel-Bauweise mit Flachdach.

Das Institut soll die Erwartungen von heute und morgen erfüllen, sagen die Geschäftsleiter. Es erhält einen zentralen Zugang zum abtrennbaren Foyer mit Geldautomat, Münzzähler, Überweisungsbox und „Cash-Recycler“ (Einzahlungs-Option). Dahinter kommen ein großer, zu Öffnungs- und Beratungszeiten selbstständig betretbarer Kundensafe nach aktuellen Standards, links der Schalterbereich mit Kassaplatz & „Service Point“ zur Unterstützung Ankommender, dahinter ein kleiner Wartebereich.

Auch sind sechs moderne, teils barrierefreie Beratungsbüros angekündigt, die von 7 bis 19 Uhr offen stehen. Geplant sind zudem ein Teambüro mit fünf Arbeitsplätzen für Vorbereitungen, ein Aufenthalts- bzw. Meetingraum sowie barrierefreie Kundentoiletten.

Die Wertschöpfung soll so weit wie möglich in der Region bleiben. Dem Ziel der Energieeffizienz wird durch eine Wärmepumpe mit Decken- und teils Fußbodenheizung sowie eine Photovoltaik-Anlage am Dach Rechnung getragen, statt auf eine Klimaanlage wird auf Deckenkühlung gesetzt. Draußen werden Parkflächen erweitert.

Ziel: Eröffnung mit elfköpfigem Team noch heuer

Innerhalb der RBOW wird der Standort neben Litschau und Brand als Teil der Region Nord im Gmünder Bezirk gesehen, der momentan 15 Mitarbeitende (davon zwei Karenzen) und 9.400 Kunden hat.

In der Bankstelle Heidenreichstein sollen künftig elf Beschäftigte ein hochqualifiziertes Beratungsangebot gewährleisten. Ziel ist laut Geschäftsleiter Stütz eine Eröffnung bis Jahresende – „klar, das ist ambitioniert. Aber wir schauen, ob es umsetzbar ist.“

