Mit Verzögerung: Grünes Licht für Schulsanierung in Schrems

Mehr als fünf Jahre, nachdem das Projekt für Sanierung, Um- und leichten Ausbau des Schremser Schulzentrums erstmals den Gemeinderat beschäftigte, steuert es auf die Realisierungsphase zu. Millionenschwere Aufträge wurden vergeben, der Start für die erste von drei Etappen wird bereits für Anfang Mai erwartet.

Seit 2017 ist viel Wasser die Braunau hinabgeflossen. Dem Schulzentrum kam die Sonderschule abhanden, in der Mittelschule gab‘s den Leiterwechsel, die politische Zuständigkeit ging von Willibald Glaser (SPÖ) zu Tobias Spazierer (ÖVP) – und die Kostenfrage änderte sich durch weltweite Umwälzungen infolge Covid-Pandemie und Ukrainekrieg. Aber, so Tobias Spazierer: Durch eine Verschiebung des Baustarts aus 2021 liege man nun immerhin unter den Angebotssummen, die damals hinzublättern gewesen und doppelt über den Plankosten gelegen wären.

Die Neuausschreibungen ergaben nun Ausgaben von etwas mehr als 1,4 Millionen Euro für einen 3-Jahres-Plan an die Firmen Kern (Baumeisterarbeiten; etwa 646.000 Euro), Meindl aus Schrems (Elektrotechnik; etwa 351.000 Euro) sowie Lagerhaus Gmünd-Vitis (Installationen, Heizung-Lüftung-Sanitär; etwa 409.000 Euro) als Best- und Billigstbieter, die nun auch vom Gemeinderat einstimmig genehmigt wurden.

Start mit Erweiterung, dann geht’s um Barrierefreiheit

In der ersten Etappe soll im Mai mit einem neuen Müllraum sowie Zubauten zu Lehrerzimmer und Turnsaal in der Volksschule gestartet werden. Der Turnsaal erhält einen zusätzlichen Garderoben- und Sanitärtrakt, weil, so Spazierer: „Dann kann er etwa durch Vereine unabhängig vom Schulbetrieb genutzt werden. Weil die Arbeiten vorläufig großteils im Freien anfallen, sind sie neben dem Unterricht möglich.“ Auch noch heuer sollen Kanal- und Geländeanpassungen im Innenhof erfolgen.

Ab 2023 soll es stark um die Barrierefreiheit gehen: Die Schaffung eines Aufzugsschachtes ist vorgesehen, im früheren Gang zur Sonderschule sollen Stufen abgetragen werden. Für 2024 sind Raumadaptierungen und die Sanierung der Steigstränge im Südtrakt sowie die Herstellung eines barrierefreien südseitigen Zugangs zur Mittelschule vorgesehen. Im Zuge der Arbeiten sollen auch gleich Sanierungen bei Strom, Heizung und Wasserleitung im Schulzentrum vorgenommen werden.

