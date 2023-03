Nächste Gemeindebau-Sanierung im Gmünder Stadtzentrum

Die Stadtführung hat auch für 2023 einen Gmünder Gemeindebau als Sanierungsobjekt auserkoren. Vom vorderen Meindl-Hof in der Schremser Straße 36 geht‘s weiter entlang des Straßenzuges in Richtung Zentrum – zum Wohnhaus in der Schremser Straße 4 gleich neben dem Stadtamt mit 13 Wohnungen und zwei gewerblich genutzten Einheiten.

Der Gemeinderat vergab auf Antrag des zuständigen Stadtrates Benjamin Zeilinger (FPÖ) Aufträge für Sanierungs- und Verbesserungsarbeiten in Höhe von insgesamt etwa 1,14 Millionen Euro. Unter anderem geht es in dem Gebäude, das auch das Kinderschutzzentrum Kidsnest beherbergt, um Wärmedämmung, Erneuerungen von Dacheindeckung, Fenstern sowie Stiegenhausmalerei, den Anschluss ans Fernwärmenetz sowie die Errichtung einer PV-Anlage und eines Aufzuges.

Beginn der Arbeiten noch heuer?

Die größten Brocken betreffen die Bau- und Zimmermeisterarbeiten durch Leyrer+Graf (etwa 559.000 Euro), Heizung-Klima-Lüftung-Sanitär durch das RLH Gmünd-Vitis (201.000 Euro), Fenstertausch durch Fenster Böhm (68.000 Euro), Schlosserarbeiten der Firma Silbernagel (62.000 Euro) und Elektrikerarbeiten von Leyrer+Graf (72.000 Euro). Der Start der Bauarbeiten soll nach dem Sommer, der Großteil im kommenden Jahr erfolgen.

Zeilinger auf NÖN-Nachfrage: Der hintere der Meindl-Höfe sei in Teilen bereits vor einigen Jahren saniert worden. Er solle im Zuge der Fertigstellung des Wohnbau-Projektes der WET-Gruppe in der Schremser Straße 32 bzw. 34 angegangen und optisch ins Ensemble der dort 36 neuen Wohneinheiten integriert werden.

