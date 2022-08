Kein Glas, aber bald Strom vom Stölzle-Areal in Alt-Nagelberg

Werbung

20 Jahre nach dem Konkurs der Stölzle Kristall mit Sitz in Alt-Nagelberg und einst über 1.000 Beschäftigten wird am weitläufigen Betriebsareal bald wieder im ganz großen Stil produziert: nicht Glas, aber Strom. Der Weinviertler Sonnenstrom-Pionier PVT International GmbH investiert im alten Industriegelände hinter der damaligen Hütte etwa 1,6 Millionen Euro in einen Photovoltaik-Park.

Für die PVT ist das der erste Schritt ins Waldviertel, weitere sollen folgen.

1,3 MWp im ersten Schritt

Die Vision für einen PV-Park existierte schon vor über zehn Jahren, als die Enit GmbH um Rupert Leutgeb das Stölzle-Areal gekauft hatte. Im Vorjahr wurde das Projekt konkret, über den Winter kam der Baubescheid, jetzt sind die Betreiber startklar: „Die Baustelle läuft im September an, ab Februar 2023 sollte die 1,3 Megawatt Peak-Anlage in Betrieb gehen“, sagt PVT-Austria-Geschäftsführer Johannes Rindhauser zur NÖN. Die „nachhaltig, risikoarm, emissionsfrei und klimaschonend“ gewonnene Stromleistung entspreche dem Jahresbedarf von etwa 400 Haushalten.

2.400 Solar-Module

Eine Bodenversiegelung erfolge durch das Bauprojekt nicht, betont Rindhauser – zumal sich insgesamt etwa ein Hektar bebauter Fläche auf das weitläufige Areal zwischen Straßen, Betonblöcken und Resten einer Industrieruine verteile. Die in Richtung Süden ausgerichtete Anlage soll mit 2.400 monokristallinen Standardmodulen – mit einer Spitzenleistung von je 540 Wp – bestückt werden. Die gewonnene Energie soll in einer Hauptleitung konzentriert und über eine eigens zu errichtende Trafo-Station der Netz NÖ ins Netz eingespeist werden.

Johannes Rindhauser (l.) und Rupert Leutgeb präsentierten den Plan der Abgeordneten Margit Göll. Foto: privat

Die PVTechnologies aus Neudorf betreibt das Projekt und verkauft den Strom. Die Errichtung an sich erfolgt über PVT LSG Energy Solutions, ein Joint Venture aus PVT und der auf Gebäudetechnik, technische Infrastruktur und Sonnenstrom spezialisierten LSG-Gruppe. PVT hat in Neudorf bereits vor über 20 Jahren Sonnenpaneele entwickelt und produziert, realisiert nun laut Geschäftsführer Rindhauser etwa 250 Sonnenstrom-Anlagen pro Jahr in mehreren Ländern Europas und ist seit 2016 ein Komplettanbieter für Energie.

Noch große Pläne im Waldviertel

Neudorf im Weinviertel werde auch dank PVT eine der ersten Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften Österreichs, schielt Rindhauser vor diesem Hintergrund auch ins Waldviertel: Er hofft hier noch auf eine Reihe an Projekten. Einerseits werden schon Ausbauschritte am etwa neun Hektar großen Stölzle-Areal geplant. Hier bleiben selbst nach der aktuellen Investition umfassende Freiflächen – unter anderem auf Dächern, die bis da noch stabilisiert werden müssen. PVT hat laut Geschäftsführer ein Servitutsrecht für die gesamte Liegenschaft auf 35 Jahre. Er möchte zudem nennenswert bei Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften mitmischen, ist dazu schon mit einem großen Projektbetreiber in der Region in Kontakt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.