Kelag-Fernwärmenetz in NÖ: „Stärkstes Wachstum“ in Gmünd und Schrems

„Die Netze in Gmünd und Schrems sind jene von uns mit dem stärksten Wachstum in Niederösterreich“, sagt Jürgen Loschy als Vertriebsleiter der Kelag für die Ostregion. Impulse für Neuanschlüsse gehen im Regelfall von einzelnen Interessierten aus – befinden sich deren Häuser an bestehenden Leitungstrassen, so kann relativ einfach angeschlossen werden. „Müssten Trassen neu gebaut werden, so muss angesichts der hohen Kosten erhoben werden, ob es im Straßenzug weitere Interessenten gibt“, erklärt Loschy. Für Trassen mit geringer Auslastung seien auch keine Förderungen lukrierbar.

Das Arbeitsjahr ist in beiden Städten bereits im Laufen, in Gmünd begann es mit einem weiteren Hausanschluss am Stadtplatz, in Schrems mit einer Passage am Vogeltenn hinterm Kindergarten. Insgesamt ist in Schrems für heuer laut Jürgen Loschy eine Erhöhung von etwa 120 Anschlüssen auf 155 geplant, wobei hier größtenteils Einfamilienhäuser mit Wärme aus dem eigenen Heizwerk hinter dem früheren Ergee-Areal versorgt werden.

In Gmünd erhöht sich die Zahl der Hausanschlüsse von etwa 100 auf 140, der Umsatz ist aber deutlich größer: Am Netz sind hier auch Schulen, Gemeindegebäude bzw. -wohnhäuser – gut 40 für heuer eingetaktete Anschlüsse bringen der Kelag gut 100 neue Wärmekunden. In Gmünd kauft sie die Wärme vom Heizwerk der G11-Gruppe im Access-Industrial-Park zu, ist aber für Vertrieb, Aufbau und Erhalt des Netzes verantwortlich.

Baustelle am Vogeltenn in Schrems. Foto: NÖN, Markus Lohninger

Was kommt wann und wo?

In Gmünd machen Baustellen am Stadtplatz und in der Schlossparkgasse den Anfang, im Juni geht es in die Litschauer Straße, ehe im Juni und Juli eine Großbaustelle anläuft: Die Passauergasse, wo die Nachfrage über den Winter stark gestiegen ist, wird in einem Aufwasch bearbeitet. Für fast zwei Drittel der Reihenhäuser gibt es Vereinbarungen, sagt Loschy.

Für September und Oktober sind noch ein kleiner Abschnitt der Weitraer Straße und mehrere Wohnhausanlagen in der Bahnhofstraße geplant.

In Schrems geht’s zum Start neben dem Vogeltenn in den Heumühlweg und in die Siedlung Frieden, für Mai und Juni sind die Josef-Widy-Straße und – relativ weit raus aus dem Stadtzentrum – die Bahnstraße eingetaktet, damit dort die 2022 begonnene Generalsanierung abgeschlossen werden kann. Für August sind noch einzelne Anschlüsse in der Schulgasse und für September und Oktober am Hauptplatz geplant.

Welche Türen heuer noch offen sind

„Die Bücher sind relativ voll. Einzelne zusätzliche Hausanschlüsse werden, wenn keine neue Trasse errichtet werden muss, teils möglich sein, in Notsituationen sowieso. Weitere Straßenzüge werden aber erst wieder nächstes Jahr realisierbar sein“, glaubt Vertriebsleiter Jürgen Loschy.

Wer rund um eine für heuer geplante Baustelle noch mit Fernwärme liebäugelt, sollte sich rasch melden. Ansonsten droht, dass sich diese Tür so bald nicht mehr öffnen wird.

