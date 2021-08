Extreme Raserei bei Gmünd endete erst an Ampel .

Sehr eilig hatte es ein Tscheche (30) am frühen Nachmittag des 19. August am Weg von München nach Tschechien: Er bretterte im 600 PS starken Mercedes Benz angeblich aus beruflicher Zeitnot mit 150 km/h durch die 70er-Zone der Bundesstraße B41 vor Gmünd. Erst an der Ampel der B2 bei Schrems endete seine Wahnsinnsfahrt. Zu seinem Termin dürfte er daher dann doch zu spät gekommen sein...