Mit Ausstellung Amina Bouroyen und Robin Gadermaier gaben Konzert in Reingers

Robin Gadermaier, Amina Bouroyen und Christoph Sorgner sorgten für Musik und Kunst in der Kapelle Reingers. Foto: Elisabeth Springer

S chon im Frühling hatte Amina Bouroyen, Sängerin und gebürtige Gmünderin, in einem NÖN-Artikel von dem Wunsch nach einem Auftritt in ihrem Heimatbezirk gesprochen. Am Wochenende war es in Reingers soweit.

Amina Bouroyen und Robin Gadermaier gestalteten in der Kapelle Reingers ein eindrucksvolles Konzert und konnten ein begeistertes Publikum finden. Die musikalische Virtuosität der beiden Künstler war beeindruckend und der ausgeklügelte Einsatz von Technik sorgte für Überraschung und Staunen. Erstmals ging mit dem Konzert auch eine Ausstellung einher: Die Plattform „Together“ konnte dafür Christoph Sorgner gewinnen, der Objekte aus Waldviertler Marmor und Granit zeigte und anschaulich seine Inspirationen und Absichten erklärte. Organisatorin Elisabeth Springer ist sich sicher: „Wegen des großen Interesses wird diese künstlerische Ergänzung zum Konzertprogramm mit Sicherheit fortgeführt.“ Wer mehr über Amina Bouroyen, ihren Werdegang und ihre Musik erfahren möchte: Aus Jung-Talent wurde ein Profi