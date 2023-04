Wintersportverein Reichenau: Stadel wird nach Brand neu aufgebaut

Noch immer sitzt der Großbrand im Februar in Reichenau, bei dem der Stadel des Wintersportvereines komplett niedergebrannt ist, in den Knochen der 150 Vereinsmitglieder. Aber es wird in die Zukunft geblickt. Die Planung für einen neuen Stadel ist abgeschlossen. Bei der Finanzierung soll eine Bausteinaktion helfen.

„Wir werden den Stadel am bisherigen Standort wieder aus Holz errichten, er wird auch gleich groß werden“, erklärt der Obmann des Wintersportvereines Reichenau, Alexander Artner. Die Pläne dafür gibt es schon. Es müssen aber noch Angebote eingeholt werden. „Holz ist für uns die billigste Variante. Die Bäume werden nämlich von den Vereinsmitgliedern zur Verfügung gestellt, es haben sich auch schon einige ‚Baumspender‘ gemeldet.“ Kosten entstehen natürlich trotzdem. „Wir brauchen eine betonierte Bodenplatte und vieles mehr. Deshalb haben wir eine Bausteinaktion ins Leben gerufen“, sagt Artner.

WSV-Obmann Alexander Artner (links) und sein Stellvertreter Sebastian Kapeller präsentieren den Plan des neuen Vereinsstadels. Foto: privat

Unter dem Motto „Helfen wir zusammen und bauen wir gemeinsam unseren Vereinsstadel in Reichenau am Freiwald wieder auf“ wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Bausteine gibt es in Silber (ab 50 Euro), in Gold (ab 100 Euro) sowie in Diamant (ab 500 Euro). „Dafür werden die Spender in einer Ehrentafel, die am neuen Vereinsstadel angebracht werden soll, verewigt und für größere Spenden gibt es eine Vereinsmitgliedschaft und Urkunden“, erklärt Artner, der auf rege Beteiligung hofft.

Neubau soll schon bis zum Winter dicht sein

Jetzt geht es einmal für die Mitglieder ans Holzschlägern. Dann soll die Betonplatte betoniert werden: „Wir haben vor, den neuen Stadel bis zum Winter dicht zu bekommen. Dann kann über den Winter der Innenausbau an die Reihe kommen. Unser Ziel ist es, im kommenden Jahr wieder unsere Veranstaltungen im neuen Stadel durchführen zu können.“ Heuer wird es auf jeden Fall keinen Frühschoppen am ersten Augustwochenende und auch kein Oktoberfest am 25. Oktober geben.

„Für die Rodler wird die Bahn im nächsten Winter bei entsprechender Schneelage hergerichtet“, blickt Alexander Artner nach vorne. Im Namen des Vereins bedankte er sich auch bei der Gemeinde Bad Großpertholz für die Unterstützung. Wer sich anschließen will, kann eine Spende auf das Konto des Wintersportvereines Reichenau am Freiwald überweisen. IBAN: AT44 3241 5000 0220 1929

