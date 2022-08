Vielfältiges Programm & gute Stimmung: Das war das Schremser Volksfest .

Zum insgesamt bereits 51. Mal wurde am vergangenen Wochenende zum Schremser Volksfest geladen. Zur Eröffnung am Freitag spielte die Stadtkapelle Schrems ein Platzkonzert im Schlosshof. Danach setzte sich der Festzug in Bewegung und marschierte zum Festplatz, wo Reinhard Österreicher und Birgit Trojan zahlreiche Fest- und Ehrengäste begrüßten.