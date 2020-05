„Das waren wahrscheinlich die intensivsten Wochen in meinem 40-jährigen Berufsleben“, meint Andreas Glaser, der in Albrechts (Gemeinde Waldenstein) wohnt und als Heimleiter im Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl tätig ist. Die ersten Wochen der Corona-Pandemie mit den positiven Fällen bei den Bewohnern und Mitarbeitern (die NÖN berichtete) war für alle sehr fordernd. „Daher war es für mich extrem wichtig, in der spärlichen Freizeit abzuschalten und mich zu erholen.“ Das tat er bei ausgedehnten Wanderungen in der Natur. Bis zu fünf Stunden am Stück war Glaser mit seinem Labrador „Amy“, der seit vier Jahren zur Familie gehört, im Nordwald oder rund um seinen Heimatort unterwegs. „Beim sogenannten ‚Waldbaden‘ konnte ich Kraft tanken und die Natur bewusst genießen.“ Auch die „Psycho-Hygiene“ durfte nicht zu kurz kommen: „Ein gutes Essen oder ein gutes Achterl Rotwein haben mir gezeigt, dass es wichtig ist, auf einen selber bewusst zu schauen.“

Besonders fehlt Andreas Glaser nach wie vor sein einjähriger Enkel Simon. „Den sehe ich leider nur über Whats-App.“ Das gelte natürlich auch für die Freunde.