„Mein Alltag mit Corona ist von verschiedenen emotionalen Phasen geprägt“, berichtet Bernhard Egger. Nach der ersten „Schockstarre“ habe er sein Format„Auf dem roten Stuhl“ angepasst und eine Online-Talkreihe unter dem Titel „Corona Spezial“ ins Leben gerufen. Mit Klaus Eckel, Matthias Strolz oder Manuel Rubey hat sich der in Heidenreichstein aufgewachsene Wahlwiener schon über die Krise unterhalten. „Zwischendurch durchlebe ich aber auch Tage, die von Zukunftsängsten geprägt sind. 2020 wäre für mich beruflich ein tolles Jahr geworden. Alle Auftritte und die damit verbundenen Einkünfte wurden gestrichen.“

Die Krise als Chance zu erkennen falle dem Musiker, Fotografen und Talkshow-Host allerdings schwer: „Ich folge seit Jahren meinem Herz und meiner Berufung.“ Trotzdem sei es eine Zeit, um „die tragenden Säulen des Daseins grundlegend zu sanieren“. Ausgedehnte Spaziergänge mit der Fotokamera stehen an der Tagesordnung. „Die Farben des Frühlings, die Sonne und meine Familie erleichtern mir einen positiven Blick in die Zukunft“, so Egger.