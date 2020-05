Wirklich weniger wurde die Arbeit für Karl Bauer als Mitbegründer und nunmehrigen CEO des Gmünder Glasfaser-Pioniers NBG durch die Corona-Maßnahmen nicht: „Ich hatte nie gedacht, dass in dieser Phase so viel Arbeit auf mich warten würde“, sagt er.

Trotzdem ließ er sich mit Beginn der Ausgangsbeschränkungen Mitte März zu einer Aktion hinreißen, die bis 3. Mai ein Fixpunkt am Sonntag, 18 Uhr, wurde – er gab vom Wohnhaus im Gmünder Wasserfeld aus via Anlage verstärkte „Balkonkonzerte“. „Am ersten Sonntag war es eiskalt, am zweiten hat es mich abgeschneit, am dritten war es so heiß, dass es kaum auszuhalten war“, lacht der Selfmade- Unternehmer: „Aber das Feedback war klasse.“ Die halbe Siedlung habe vom Garten aus zugehört, teils wurde mit hohem technischem Aufwand live im Internet übertragen. Der Sonntagabend beim früheren „Centurion“-Musiker sprach sich herum. Allmählich kamen Besucher im Auto, lauschten durch offene Fenster und mit mitgebrachter Bierflasche in der Hand.

Nach Corona möchte Bauer die Aktion wiederholen – und dann soll sein Musikerkumpel Helmut „Rosi“ Rosenmayer mitmachen.