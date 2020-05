„Ich bin froh, dass ich diese Zeit am Land mit meiner Familie verbringen durfte und verbringen darf“, meint der Kommandant der Kuenringer-Kaserne Weitra, der in der Nähe von Ottenstein wohnt. Gearbeitet hat er in den letzten Wochen immer: In der Kaserne im Schichtrad und auch im Homeoffice.

„In meiner Funktion als Garnisonskommandant war und bin ich Anlaufstelle und ständige Kontaktperson für die zivilen Verwaltungsbehörden.“

Trotzdem nutzte Bachner die Zeit der Ausgangsbeschränkungen mit Gattin und den beiden Töchtern sehr intensiv. „Wir haben ein Haus mit Garten sowie den kleinen Bauernhof meiner Großeltern zu betreuen. Soweit es erlaubt war, waren wir also bei Spaziergängen, bei Forstarbeiten oder bei Reviertätigkeiten im Jagdrevier in der Natur. Bei Schlechtwetter wandelten wir unseren Küchentisch zu einem Tischtennistisch um oder spielten Gesellschaftsspiele“, berichtet Bachner, der die Entschleunigung genossen hat. „ Jetzt freuen wir uns nach vielen Wochen auf die Verwandten und Freunde.“