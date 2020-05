Für Sigi Schneider, bekannt als Gitarrist in unterchiedlichen Kombos, ist die Bühnenpause nicht existenzgefährdend: „Mein musikalisches Haupt-Betätigungsfeld ist ja der Instrumental-Unterricht. Jedoch kenne ich viele Kollegen, bei denen die Sache ganz anders aussieht. Die stehen quasi vor dem Nichts.“ Der Gitarren-Unterricht wurde ins Internet verlegt – und so läuft jetzt alles per Video-Konferenz oder über selbstgebastelte Lern-Videos ab.

„Das gemeinsame Musizieren lässt sich aber durch nichts ersetzen. Zum Glück kann ich das ja mit meiner Frau Sonja ausgiebig praktizieren.“ Gemeinsam sind sie das Duo „Sonig“. Die Konzerte sind jetzt aber alle abgesagt: „Dadurch ergibt sich für mich mehr Zeit, die ich zum Komponieren nutzen kann. Ich arbeite ja gerade an einer Rockoper/Musical und die Ruhe hat sich definitiv auf den kreativen Output ausgewirkt.“

Der kulturelle Ausblick, so Schneider, sehe derzeit leider sehr trübe aus: „Ich fürchte, dass es die Kleinen – abseits vom Mainstream – sehr, sehr schwer haben werden. Bleibt nur zu hoffen, dass Kulturschaffenden der Zugang zu Sozialleistungen gewährt wird.“