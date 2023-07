Mit der NÖN im Bild Erfolgreiches Hoffest gegenüber der Wasserburg

Bei ihrem traditionellen Hoffest im Heidenreichsteiner Burgstüberl begrüßten Gerhard Dangl und Edith Kössner auch heuer wieder zahlreiche Gäste, darunter Gottfried Waldhäusl und Gerhard Kirchmaier. Foto: Franz Dangl

D as Motto „All you can eat“ traf im Heidenreichsteiner Burgstüberl auf musikalische Leckerbissen.