Bad Großpertholz: Trachtenkapelle spielte ein Sommernachtskonzert

Lorenz Hofbauer, einer der drei Dirigenten beim Konzert der Trachtenkapelle Bad Großpertholz, feierte an dem Tag seinen 22. Geburtstag, weshalb er das Stück „Just a Gigolo“ den Gästen widmete. Der Klarinettistin Tanja Stöckl und dem Trompeter Georg Strondl wurden zu ihrer 15-jährigen Zugehörigkeit zur Trachtenkapelle Ehrungen überreicht.

Die Trachtenkapelle lädt schon jetzt zu ihren weiteren Auftritten ein: beim Naturparkfest am 30. Juli, der Musikwerkstatt am 19. August, dem Kirtagbaum-Aufstellen am 25. August und dem Kirtagsfrühschoppen am 27. August.