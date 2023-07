Feuerwehr im Mittelpunkt: Abschnittstag fand in Reingers statt .

Die Feuerwehren aus dem Abschnitt Litschau sind am Sonntag auf dem Sportplatz Reingers angetreten, um am Abschnittstag teilzunehmen. In den vordersten Reihen nahmen viele Jubilare Platz, um ihre Ehrenzeichen entgegen zu nehmen.