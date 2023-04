Gelungener Konzert-Abend der Stadtkapelle Weitra

Obmann Karl Stütz begrüßte als „Hausherren“ Bürgermeister Patrick Layr und Schuldirektor Hubert Prinz, als Vertreter aller Gemeinde- und Stadträte Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser und als Vertreter für Vereine Feuerwehr-Kommandant Harald Hofbauer. Willkommen geheißen hat Stütz auch NÖBV-Obmann-Stellvertreter Gerhard Schnabl, Herbert Grulich vom Musikverein C. M. Ziehrer Zwettl und Bezirkskapellmeister Stefan Grübl. Das Jugendorchester Weitra gestaltete den Beginn des Abends. Die frischgebackenen Jugendreferenten Julia Bauer und Lorenz Teubl moderierten humorvoll die vorgeführten Stücke wie „Tarzan“, „Wellerman“ und „Old Town Road“ und stellten alle Mitglieder vor.

Von Tetris Theme bis zum STS-Medley

Das Jugendorchester hatte sich auch etwas Besonderes einfallen lassen und machte mit Klatschen „Lust auf Kaffee“, mit einer Tanzeinlage „Schiff ahoi“ und zeigte mit Boomwhackers, dass auch mit Stöcken Musik gemacht werden kann. Besonders war auch das Programm des weiteren Abends. Bei sorgfältig ausgewählten Stücken zeigten die Musiker ihr Können auf ihren Instrumenten: „Sympatria“ von Thomas Assanger, „Earthdance“ von Michael Sweeney, „Tetris Theme“ von Hirokazu Tanaka, „Mission“ von Ennio Morricone, „Guardians of the Galaxy“ von Michael Brown, „The Great Locomotive Chase“ von Robert W. Smith, „How to train your Dragon“ von John Powell, ein STS-Medley und „Fix You“ waren zu hören.

Renate Lust führte durch das Programm und gab dem Publikum Informationen zu den einzelnen Stücken und Komponisten. Nach der Pause erlebten die Besucher bei einer Trommeleinlage des Schlagzeug-Ensembles und Musiklehrer Johannes Rauch den Rhythmus aus Sierra Leone. Ehrungen für Jungmusiker nahm Gerhard Schnabl vor. Die Ehrenmedaille für mehr als 25 Jahre Musikausübung erhielten Katharina Stütz, Magdalena Prinz und Doris Pollak. Eine besondere Auszeichnung wurde Karl Hofbauer verliehen – nämlich die Verdienstmedaille in Silber.

Vorbereitungen fürs Jubiläumsjahr laufen

Am Ende des Abends gab es viele Dankesworte von Obmann Karl Stütz an die Unterstützer und Sponsoren der Stadtkapelle. 2024 feiert sie ihr 100-jähriges Bestehen, die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr laufen bereits. Als Zugabe spielte die Stadtkapelle Weitra die „Geisterpolka“. Aber was wäre ein Frühjahrskonzert ohne „Radetzky Marsch“ – die Konzertbesucher haben ihn sich mit viel Beifall „erklatscht“.

