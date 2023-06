Musik- und Gesangverein: Vielfalt bei Konzert im Schloss Litschau

Der Familie Seilern-Aspang wurde besonders gedankt, da das Konzert wieder im Schlosshof stattgefunden hat. Die Jagdhornbläsergruppe Litschau/Lainsitztal unter der Leitung von Robert Thür eröffnete den Abend mit dem Jägermarsch. Auch später wurde das Programm durch Beiträge der Jagdhornbläser aufgelockert. Der Chor startete seinen Auftritt mit dem „Waldviertler Wald“. Solist war Gerald Zeller. Anschließend bot das Programm einiges: vom Volkslied aus Österreich und Schottland bis zu Melodien von Gastoldi und Friderici, von Hubert von Goisern, Cat Stevens, einem indianischen Traditional über den englischen Madrigal – für jeden Geschmack war an diesem Abend etwas dabei.

Außerdem wurde unter der Leitung von Christa Göd und Gerhard Wendl „Liebeskummer lohnt sich nicht“ ebenso gesungen wie Verdis „La donna e mobile“. Renate Wendl führte durch das Programm. Am Ende wurde noch der kleinen Marie-Luise Seilern-Aspang und Bürgermeister Rainer Hirschmann zum Geburtstag gratuliert. Mitglieder des Musik- und Gesangvereins Litschau wurden durch Sängerkreisobmann Eduard Danzinger geehrt. Die Bundesmedaille in Bronze erhielten Hermine Arnberger, Margarete Breinhölder, Erika Gieler und Christa Nitsch. Mit der silbernen Bundesmedaille wurde Gerald Zeller ausgezeichnet.

Die goldene Bundesmedaille wurde an Eva Biedermann, Stephan Göd, Annemarie Heimbach, Erich Piringer und Eva Schalko überreicht. Die Chorleiternadel in Gold nahm Christa Göd in Empfang. Eine besondere Auszeichnung übergab Eduard Danzinger an Obmann-Stellvertreter Rupert Weinstabl – nämlich die Ehrennadel des Sängerbundes in Gold.