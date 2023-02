„Recreate“: Dreamival auf Schloss Weitra geplant

Am Wochenende wurden in Weitra zwei Veranstaltungen von „recreate“ nachgeholt, die, wie berichtet, im Dezember wegen des Gebrechens am historischen Steinway-Flügel im Rathaussaal nicht hatten durchgeführt werden können.

Der Konzertabend am Samstag stand unter dem Motto „Die Würde des Menschen“. Komponist und Pianist Johannes Wohlgenannt spielte und sang eigene Lieder, die sich um Widerstand, Aktionismus und Krieg, aber auch um Heimat, Frieden und Würde drehen. Das erste Lied „Safe the human dignity“ („Rettet die Menschenwürde“) entstand laut dem Musiker einige Wochen, nachdem die Ukraine im Februar des Vorjahres angegriffen worden war. Im Lied „Viele Worte jeder Sorte“ ging es um Schlagworte wie „militärische Sonderoperation“, „Menschenrechte“ und „Friedensverhandlungen“. Die Lieder „Ich war doch klar“, „Jägerstätter“ und „Der Sinn besinnt sich nicht“ handelten von Widerstand und Aktionismus.

Hoffnungsvoller waren die Lieder „Manchmal möchte ich Frieden“ und „Meine Heimat ist der Wind“. Johannes Wohlgenannt: „Der Wind ist meine Heimat, weil ich sonst keine habe.“ Zwischen den Liedern und als Zugabe gab er Klavierstücke aus seinem Werk „Desktop complete“ und das Stück „Himmelwärts“ zum Besten.

Am Sonntag spielte Pianist Florian Krumpöck bei einem Benefizkonzert Klaviermusik des 19. Jahrhunderts.

Wohlgenannt verrät auch Pläne für das heurige Jahr: Am letzten Augustwochenende soll im Schloss Weitra das Dreamival 2023 als Open Air-Ereignis stattfinden. Komponistin und Sängerin Ramona Kasheer und Erika Pluhar werden demnach dabei sein, Starpianist Krumpöck spielt Sonaten von Franz Schubert und das Ensemble Trietta Wohlgenannt bringt die musikalische Erzählung in „Leahs Wandlung in 14 Szenen“ von Johannes Wohlgenannt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.